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小米雷軍：小米汽車3年後啟動國際市場

記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍談造車的辛苦。（取自北京日報）
小米董事長雷軍談造車的辛苦。（取自北京日報）

小米集團董事長雷軍25日在2024中關村論壇年會上表示，小米汽車銷售形勢特別好，但面對公眾的高度關注和質疑，他們感到焦慮和壓力，過去的28天像在夢裡，每天都在考試，但勉強通過了第一輪。對於國際市場，他計畫三年後啟動，因為他相信小米有足夠的國際業務基礎。

2024中關村論壇年會25日在北京開幕，雷軍在現場接受陸媒採訪時表示，今天他稍微有點激動，因為今天小米汽車早晨有個發布會，公布了28天跌宕起伏和戰戰兢兢的全過程。

3月28日小米汽車正式發表，到4月25日為止剛好28天，雷軍交出了一份成績單—已經交付超過5,700輛車。

雷軍稱，它是兩種很強的情緒在交織，銷售形勢特別好，好到你都不敢相信，因為你都怕……我講了一句話，過去的28天像在夢裡，我承認但我不太敢相信，這是真的嗎？還有，所有人用1萬倍的放大鏡來看你的時候，不是問你的問題，都變成了問題。

雷軍說，每天都很焦慮，我們甚至發明了一種模式，每天晚上回答網友當天的所有提問，無論多晚，全部作出答覆。我們直面所有的質疑、造謠、問題。

雷軍表示，我覺得這28天，每一天都在考試，勉強覺得應該通過了第一輪考試。但是，擺在我們面前還有交付、品質等很多的東西。我覺得做車真的挺不容易的，上次發布會也講過了，今天還在造車戰場上奮鬥的每一個人都是勇士，做車的這三年我覺得挺不容易的，佩服每一位造車人。

對於國際市場，雷軍表示，三年後再啟動國際市場，因為小米本身是一個高度國際化的公司，我們今天有一半的業務是從全球市場（獲得），所以我相信，三年後開始做也不晚。

小米 勇士

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