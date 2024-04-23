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起售價3.4萬美元起 華為問界新款M5降價上市

記者謝守真／即時報導
華為23日宣布，旗下問界新款M5共推出3款車型，售價人民幣24.98萬元（約3.4萬美元）至27.98萬元，將於5月15日起批量交付。圖／取自第一財經日報微博
華為23日宣布，旗下問界新款M5共推出3款車型，售價人民幣24.98萬元（約3.4萬美元）至27.98萬元，將於5月15日起批量交付。圖／取自第一財經日報微博

中國車市價格戰打得激烈，華為23日宣布，旗下問界新款M5共推出3款車型，售價人民幣24.98萬元（約3.4萬美元）至27.98萬元，將於5月15日起批量交付。華為常務董事、智慧汽車解決方案BU董事長余承東表示，問界新M5採用全新的封閉式前臉設計，搭配運動跑車側翼和擾流尾翼，並強調更時尚、更運動、更年輕，「絕對是年輕朋友們更有魅力的選擇」。

據余承東微博，4月23日，華為在北京發布問界全新M5。華為商城指出，問界全新M5增程Max後驅高階智駕版售24.98萬元；純電Max後驅高階智駕版售26.98萬元；增程Max RS四驅高階智駕版售27.98萬元。

據悉，客戶在5月31日前下訂，還可享價值3.7萬元的選配權益，包括3,000元現金優惠，贈送價值1.2萬元選配金，贈送價值2萬元城區智駕包等額抵扣券。

余承東於發表會現場表示，新M5為開啟鴻蒙智行（智選車）下一個3年的關鍵產品。自今年1月1日至4月22日，鴻蒙智行旗下新車累計銷量10.5萬輛，位居中國市場新勢力銷量第一。

余承東介紹，問界新M5新推出RS版本除前臉造型的變化之外，還擁有專屬黑曜運動套件，擁有全新黑曜標設計與黑曜運動輪轂，彰顯專屬身份。而問界新M5採用同源美學概念，汲取旗艦手機的設計靈感，新增大溪地灰與大都會紅兩款新車色，並有鎏金黑、陶瓷白、天青藍三種車色可選；並提供雀羽紅、韶華杏和琥珀棕三種內裝配色可選，「絕對是年輕朋友們更有魅力的選擇」。

第一財經指，2021年問世的M5對華為智選車意義重大，是華為智選車業務「開山之作」，也是智選車業務首個功臣。與舊款相比，新款M5最大的變化是全系標配帶光達的高階智駕系統，並在座椅、音響、底盤操控等升級。如單看智駕版車型，新M5起售價下調3萬元至24.98萬元起。但若只看起售價，新舊M5則沒有變化仍為24.98萬元起。

事實上，M5過去在開啟交付後的7個月裡，共交付7萬輛，但2022年8月起，M5持續走低，即便去年推出智駕版車型，也未能扭轉頹勢。2023年，M5月均銷量不到3,000輛，但華為並未放棄，而是調集資源重新開打。有分析稱，同樣透過產品改款重新開打，新M5能否重現新M7的成功仍是未知數。

目前，新M5所處的市場對手有理想L6、領克08、比亞迪唐、特斯拉Model Y等產品，競爭將更加激烈。23日發布會後，已有不少用戶鎖定訂單，但穩態的交付能力，仍要等待3至6個月後才會更加明朗。

華為商城指出，問界全新M5增程Max後驅高階智駕版售人民幣24.98萬元；純電M...
華為商城指出，問界全新M5增程Max後驅高階智駕版售人民幣24.98萬元；純電Max後驅高階智駕版售人民幣26.98萬元；增程Max RS四驅高階智駕版售人民幣27.98萬元。。圖／取自余承東微博

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