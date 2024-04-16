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中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

習近平今在北京釣魚台國賓館與德國總理蕭茲茶敘

大陸中心／即時報導
大陸國家主席習近平今日將與德國總理蕭茲在北京釣魚台國賓館茶敘，圖為習近平2022年11月4日在北京人民大會堂會見到訪的蕭茲。（新華社）
大陸國家主席習近平今日將與德國總理蕭茲在北京釣魚台國賓館茶敘，圖為習近平2022年11月4日在北京人民大會堂會見到訪的蕭茲。（新華社）

在結束上海行程後，德國總理蕭茲已於15日晚間搭乘專機抵達北京，由大陸副外長鄧勵前往機場迎接。央視新聞16日上午發布快訊稱，大陸國家主席習近平將與蕭茲在北京釣魚台國賓館進行茶敘。

華爾街日報指出，經濟復甦乏力、害怕被俄羅斯侵略，以及川普可能在今年美國大選中獲勝，這些因素正推動歐洲跟中國靠攏。除了蕭茲正在中國訪問，法國總統馬克宏也預計5月在巴黎會見習近平。華爾街日報稱，經濟焦慮和不斷升溫的跨大西洋緊張局勢，使歐洲更容易接受中國的示好姿態。

對於蕭茲在不到一年半內兩度率團訪問中國，上海同濟大學德國研究中心主任鄭春榮接受上海第一財經專訪時表示，蕭茲此行意義不凡。一方面，蕭茲和德國需要平衡好與美國之間，以及和中國之間的關係。

另一方面，德國經濟正面臨挑戰，而中國對德國經貿發展異常重要，在德國國內經濟增長放緩的情況下，保持與中國的合作顯得尤為關鍵。

鄭春榮認為，蕭茲此行不僅面臨著外部壓力，也面對著執政聯盟內部的對華政策分歧。蕭茲的再次來訪意在釋放減壓信號，展示德國在對華關係上「務實派」的交往方式。

鄭春榮說，「這意味著，盡管德國內部存在不同聲音，但蕭茲的態度是反覆強調『不脫鉤』，不無限泛化或擴大風險範圍，而是要將風險控制在一定範圍內。」

蕭茲 德國 華爾街

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