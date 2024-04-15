美亞太助卿訪中 北京再提台灣 要求停止干涉中國內政
中華民國準總統賴清德下個月即將就任，亞太助理國務卿康達和白宮國安會中國與台灣事務資深主任貝莎蘭已於14日到訪中國，並已與中方外交官會見與會談，預料此行將就國務卿布林肯訪問中國預做安排。
國務院日前指，康達（Daniel Kritenbrink）和貝莎蘭（Sarah Beran）14至16日訪問中國，「作為繼續保持開放的溝通管道和負責任地管理競爭的努力的一部分」。
中國外交部15日晚間指出，馬朝旭會見兩人與美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns），中國外交部美大司司長楊濤還與美方舉行會談。
雙方按照兩國元首舊金山會晤和近期通話達成的重要共識，就推進中美各領域對話合作、妥善管控分歧進行了坦誠、深入、建設性的溝通，就中東、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區熱點問題交換了意見，「一致同意繼續落實好『舊金山願景』，保持各層級交往，進一步穩定和發展中美關係」。
中國就美國近期針對中國推進「印太戰略」，在其周邊「採取一系列涉華錯誤言行，特別是拼湊美日菲小圈子和攪亂南海形勢」表明嚴正立場，要求美方不得搞陣營對抗、破壞亞太地區和平穩定。此外還闡明了在台灣、經貿科技、人文交流等問題上的立場，要求美方「停止干涉中國內政，停止阻礙中國發展，停止對中國企業無理制裁，停止對華經貿科技打壓」。
此前在4月2日晚間的「拜習通話」中，中國方面已表示歡迎國務卿布林肯（Antony Blinken）到訪，而中國外長王毅11日晚間甫與布林肯通話，就以色列轟炸伊朗駐敘利亞使館等事務溝通。
外界認為，這次康達等人訪問中國，是為布林肯到訪鋪路。去年6月初，康達與貝莎蘭也曾訪問中國並與馬朝旭會見、還與楊濤舉行會談。當時雙方圍繞按照兩國元首2022年11月峇里島會晤共識推動改善中美關係、妥善管控分歧等進行了坦誠、建設性、富有成效的溝通。中國方面就台灣等重大原則問題闡明嚴正立場。雙方同意繼續保持溝通。
隨後，布林肯於去年6月中訪問中國，重啟了因為去年2月「氣球事件」而推遲的行程。而楊濤去年7月則赴華府與康達、貝莎蘭舉行工作磋商，王毅則是在10月訪問華府，為11月的舊金山拜習會做最後的準備。
今年以來，美國高層訪問中國的人數並不多，僅有4日至9日訪中的財長葉倫，不過紐約時報評論葉倫訪問中國「未能取得重大突破」。
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影片來源：世界新聞網 一洲焦點
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