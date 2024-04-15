美亞太助卿訪中 北京再提台灣 要求停止干涉中國內政

中國與美國外交官15日在北京會談，中國要求美國停止干涉中國內政。（取自中國外交部網站）

中華民國準總統賴清德下個月即將就任，亞太助理國務卿 康達和白宮國安會中國與台灣事務資深主任貝莎蘭已於14日到訪中國，並已與中方外交官會見與會談，預料此行將就國務卿布林肯 訪問中國預做安排。

國務院日前指，康達（Daniel Kritenbrink）和貝莎蘭（Sarah Beran）14至16日訪問中國，「作為繼續保持開放的溝通管道和負責任地管理競爭的努力的一部分」。

中國外交部15日晚間指出，馬朝旭會見兩人與美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns），中國外交部美大司司長楊濤還與美方舉行會談。

雙方按照兩國元首舊金山 會晤和近期通話達成的重要共識，就推進中美各領域對話合作、妥善管控分歧進行了坦誠、深入、建設性的溝通，就中東、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區熱點問題交換了意見，「一致同意繼續落實好『舊金山願景』，保持各層級交往，進一步穩定和發展中美關係」。

中國就美國近期針對中國推進「印太戰略」，在其周邊「採取一系列涉華錯誤言行，特別是拼湊美日菲小圈子和攪亂南海形勢」表明嚴正立場，要求美方不得搞陣營對抗、破壞亞太地區和平穩定。此外還闡明了在台灣、經貿科技、人文交流等問題上的立場，要求美方「停止干涉中國內政，停止阻礙中國發展，停止對中國企業無理制裁，停止對華經貿科技打壓」。

此前在4月2日晚間的「拜習通話」中，中國方面已表示歡迎國務卿布林肯（Antony Blinken）到訪，而中國外長王毅11日晚間甫與布林肯通話，就以色列轟炸伊朗駐敘利亞使館等事務溝通。

外界認為，這次康達等人訪問中國，是為布林肯到訪鋪路。去年6月初，康達與貝莎蘭也曾訪問中國並與馬朝旭會見、還與楊濤舉行會談。當時雙方圍繞按照兩國元首2022年11月峇里島會晤共識推動改善中美關係、妥善管控分歧等進行了坦誠、建設性、富有成效的溝通。中國方面就台灣等重大原則問題闡明嚴正立場。雙方同意繼續保持溝通。

隨後，布林肯於去年6月中訪問中國，重啟了因為去年2月「氣球事件」而推遲的行程。而楊濤去年7月則赴華府與康達、貝莎蘭舉行工作磋商，王毅則是在10月訪問華府，為11月的舊金山拜習會做最後的準備。

今年以來，美國高層訪問中國的人數並不多，僅有4日至9日訪中的財長葉倫，不過紐約時報評論葉倫訪問中國「未能取得重大突破」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點