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美控中國駭客攻擊 中國外交部反擊：栽贓陷害

記者賴錦宏／即時報導
中國外交部官員指美國炒作中國駭客威脅論，並批評美國網路安全機構和企業對中國進行栽贓陷害。（取材自央視新聞）
中國外交部官員指美國炒作中國駭客威脅論，並批評美國網路安全機構和企業對中國進行栽贓陷害。（取材自央視新聞）

中國外交部官員指美國炒作中國駭客威脅論，並批評美國網路安全機構和企業對中國進行栽贓陷害。

據央視新聞報導，中國外交部網路事務協調員王磊就中國國家計算機病毒應急處理中心4月15日發布的報告，接受訪時說，駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）是國際勒索軟件組織，但「美方的網路安全機構和企業勾連腐敗，對中國進行栽贓陷害，在獲得部門和經濟利益的同時，也為美國對華關係增添了非理性因素」。

王磊指美國隔三差五地炒作「中國駭客威脅論」，並強調維護網路空間的和平與穩定符合中美和全球各國的共同利益，「希望美方能採取更嚴肅、更負責任的態度，也奉勸美方不要高估自己任意妄為單方面制定規則的實力，更不應低估中方在平等的基礎上維護中美網路關係的決心」。

路透早前報導，微軟分析師發現「伏特颱風」將目標放在美國電信網路、交通樞紐等目標，並形容「伏特颱風」為中國駭客組織。

美國之音也報導，美國和盟國情報機構2月7日在聯合聲明中稱，針對美國關鍵基礎設施的中國駭客組織「伏特颱風」已經活躍了五年之久。

據央視新聞報導，中國國家計算機病毒應急處理中心在4月15日發布的報告中稱，中國的聯合調查技術團隊進行了溯源分析後發現，「伏特颱風」具有中國政府支持背景的指控缺乏證據，純屬栽贓陷害，目的就是為了打壓中國對外形象與發展。

中心高級工程師杜振華說，伏特颱風組織的名稱來自於微軟公司，並稱颱風這個別名「是微軟公司所謂的具有中國國家支持背景的黑駭組織的一個命名」。

聯合調查技術團隊也認為，微軟公司和五眼聯盟國家在針對「伏特颱風」報告中提到的病毒程序，並沒有表現出明確的國家背景駭客組織行為特徵，反而與勒索病毒網路犯罪團伙的關聯程度更為明顯。

團隊認為，在這種情況下，微軟公司和五眼聯盟國家僅憑受害單位和攻擊者的攻擊技戰術這些模糊的歸因因素，就把「伏特颱風」扣上所謂「中國政府支持背景駭客組織」的帽子，「這樣的做法是非常不嚴謹和不專業的，其背後必然有更深層次的原因」。

駭客 微軟

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