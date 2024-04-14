我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

7獄警遇襲 犯人太多 金山監獄緊急封鎖 求援國民警衛隊

中國國安部公布「10大公民舉報案例」 鼓勵全民抓間諜

中國新聞組／即時報導
中共總書記習近平上任後高度重視「安全」議題，並提出「總體國家安全觀」。（取材自中國國家安部影片）
中共總書記習近平上任後高度重視「安全」議題，並提出「總體國家安全觀」。（取材自中國國家安部影片）

今年4月15日是中國第九個「全民國家安全教育日」，繼前一天公布「十大反間諜案例」後，中國國家安全部周一又公布「十大公民舉報案例」，強調「每個人都是國家安全的守護者」，鼓勵全民抓間諜，「共築維護國家安全的鋼鐵長城」。

中共總書記習近平上任後，中共全國人大常委會於2015年7月1日通過的《國家安全法》第14條就明定，每年4月15日為「全民國家安全教育日」。爾後每年4月15日中國都會高調宣導國家安全相關訊息。

中國國家安全部微信公眾號15日發布消息稱，「廣大人民群眾牢固樹立國家安全意識，心懷『國之大者』、心存國家大義、心繫國家安全，以捨我其誰的勇毅果決舉報『身邊』間諜，無懼威脅恐嚇；以明辨是非的『火眼金睛』發現識別間諜行為，阻斷現實危害，他們的行為應當受到表彰，更應被廣為傳頌」。

中國國安部還透過十支影片宣揚十個舉報間諜的「典型案例」，包括：規勸朋友主動投案自首、舉報可疑人員偷拍軍事目標、江蘇漁民捕獲海上竊密裝置、舉報境外諮詢機構搜集敏感信息、舉報外籍人員深入某自然保護區盜採動物樣本、舉報境外某公司大肆搜集中國糧食種質資源、舉報街頭遭遇攀拉、主動報告境外遭脅迫參諜等。

中國國安部稱，「近年來，愈來愈多人民群眾及時通過各種方式，積極反映危害國家安全的可疑情況，為國家安全機關依法發現、防範、制止和懲治各類危害國家安全活動提供了有力支持。」

文章並提醒中國民眾，「國家安全無小事」，一旦發現有危害國家安全的可疑情況，應當主動向國家安全機關報告，強調「每個人都是國家安全的守護者」，呼籲全民「共築維護國家安全的鋼鐵長城」。

今年4月15日是中國第九個「全民國家安全教育日」，中國國安部15日公布「十大公民...
今年4月15日是中國第九個「全民國家安全教育日」，中國國安部15日公布「十大公民舉報案例」，鼓勵全民抓間諜。（取材自中國國家安部影片）

間諜 中共 微信

上一則

蕭茲訪中國攜豪華企業團 中學者：陣容「非同尋常」

延伸閱讀

紐約2無證華男假冒國安部人員 騙取黃金被捕

紐約2無證華男假冒國安部人員 騙取黃金被捕
中國國安部公布10大間諜案 卓榮泰前助理鄭宇欽在列

中國國安部公布10大間諜案 卓榮泰前助理鄭宇欽在列
國安部喊話美英：停止對中國的汙蔑抹黑和網路攻擊

國安部喊話美英：停止對中國的汙蔑抹黑和網路攻擊
波蘭破獲俄間諜網絡 另將歐洲部隊指揮官解職

波蘭破獲俄間諜網絡 另將歐洲部隊指揮官解職

熱門新聞

一名女子坐在高合電動車HiPhi X駕駛座上使用按摩棒的照片在網上瘋傳，引發網民質疑高合汽車後台洩露車主隱私。(視頻截圖)

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

2024-04-11 07:30
徐萌看范曾作畫照片。（取材自鳳凰網）

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

2024-04-11 00:39
香港中學文憑試（DSE）中文科11日開考，一題評價《岳陽樓記》難倒不少學生。圖為深圳香港培僑書院龍華信義學校試場首日開考情況。(取材自香港考評局)

香港中學文憑試 「岳陽樓記」讓考生哭了

2024-04-12 20:52
華為上海青浦研發中心（澎湃新聞）

華為建半導體設備研發中心 開2倍薪搶人 但被007工時嚇走

2024-04-12 17:24
華爾街日報中文網8日報導，中國為扭轉經濟前景，正將廉價商品運送到全球各個角落，這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後，又一次規模數以兆美元計的考驗，「中國衝擊2.0」來了。（新華社）

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

2024-04-08 09:55
小米SU7手機支架。（取材自微博）

余承東酸SU7「為什麼用手機支架」 雷軍妙答：同行交流

2024-04-12 02:16

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？
華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工
昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北

昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北
伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看
租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告