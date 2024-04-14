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中國官員：消費品以舊換新政策 一定要家喻戶曉

中央社台北14日電
中國12日公布「推動消費品以舊換新行動方案」，表示將引導消費者汰換汽車、家電。圖為4月12日，貴陽國際汽車展覽會，吸引許多市民參觀新車。（中新社）
中國12日公布「推動消費品以舊換新行動方案」，表示將引導消費者汰換汽車、家電。圖為4月12日，貴陽國際汽車展覽會，吸引許多市民參觀新車。（中新社）

為執行中共中央下達的「消費品以舊換新」政策，中國商務部市場運行和消費促進司長徐興鋒13日公開表示，這項政策「涉及千家萬戶」，商務部正加強宣傳力度，「一定要做到讓老百姓家喻戶曉，政府的操作過程簡單明了」。

徐興鋒並指出，今年中國各地都有「促消費」活動，而「有活動就要有『以舊換新』」，廣為宣傳，爭取讓大家都知道，都能享受到「以舊換新」政策帶來的紅利。

澎湃新聞報導，正在海南舉行的在第4屆「中國國際消費品博覽會」會場，13日連帶舉行「全國消費品『以舊換新』萬里行首站海南站」啟動儀式，徐興鋒在出席儀式時，針對中國商務部等14個部門12日聯合發布的「推動消費品以舊換新行動方案」，作上述表示。

根據報導，徐興鋒針對新能源汽車基礎設施不足的問題表示，中央已安排資金啟動了縣域充、換電基礎設施「補短板（缺點）」工作，去年出現的低溫雨雪冰凍天氣，民眾都感覺到充換電會有些不方便，今後這個狀況「一定會逐步改善」。

徐興鋒針對舊車拆解回收表示，下一步將透過優化政策，推廣「上門收車」服務，讓老百姓賣舊車更加便利；對汽車回收拆解企業也給予政策支持，使業者能享受資源利用等優惠政策。

他並針對「推動消費品以舊換新行動方案」中鼓勵推出家裝「樣板間（樣品屋）」表示，如果民眾要逐步改造自己的住家，要改造成什麼樣子？有時看到樣品屋，就可能怦然心動，本來不想裝修的，「這時候可能就想去裝修了」。

徐興鋒強調，「消費品以舊換新」政策涉及千家萬戶，中國商務部希望大家「能夠知道這項政策，用好這項政策」，所以在政策宣傳上正在加大力度，一定要做到「讓老百姓家喻戶曉，政府的操作過程簡單明了」。

商務部 低溫 中共

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