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中國外交部：反對美方濫用實體清單等出口管制工具

記者賴錦宏／即時報導
中國外交部發言人毛寧。（中國外交部網站）
中國外交部發言人毛寧。（中國外交部網站）

中國外交部發言人毛寧11日主持例行記者會。被問到，美國商務部官員昨天表示，美國把4家中國公司列入出口「黑名單」，稱它們協助中國軍方採購人工智能晶片。同時，美方還對5家中國企業進行了出口限制，理由是它們協助俄羅斯軍事活動。中方對此有何評論？

毛寧在回應時表示，堅決反對美方濫用實體清單等出口管制工具遏制打壓中國企業，敦促美方停止將經貿科技問題政治化、工具化、武器化。中方將採取必要措施堅決維護中國企業的合法權益。

關於中俄的合作，毛寧表示，這幾天中方已經反覆強調了中方的立場，中俄有權利開展正常的經貿合作，這種合作不應受到干擾和限制，我們一貫反對美方的非法單邊制裁

美國商務部周三公告將六家中國企業列入出口管制的「實體清單」，美國官員周三也證實，美國以協助中國軍方取得人工智慧（AI）晶片為由，將其中四家中企列入出口黑名單。商務部官員所指的四家公司是聯眾集群(北京)科技有限責任公司、西安麗科創新信息技術有限公司、北京安懷信科技股份有限公司以及思騰合力(天津)科技有限公司。

商務部 晶片 人工智能

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