釋交流善意 習近平：樂見大陸民眾多去祖國寶島看看

大陸國家主席習近平（右）在馬習二會上釋出兩岸交流善意，表態「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。（記者廖士鋒／攝影）

大陸國家主席習近平 10日下午會見前總統馬英九 ，根據官媒新華社通稿，習近平在會見中，特別就花蓮地震 表示哀悼與慰問。習近平還強調，「要從中華民族長遠發展把握兩岸關係大局」，只要不分裂國家，兩岸同胞完全可以坐下來，「就家裡人的事先接觸交流起來」。他更罕見表態「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，似乎有意推出讓大陸民眾到台灣的措施。

馬習二會，大陸方面派出的陣容，除了習近平外，還有兩位中共政治局常委王滬寧與蔡奇，以及國台辦正副主任宋濤與潘賢掌，規格明顯高於2015年馬習會。

新華社10日晚間發出一則報導，介紹習近平會見馬英九的內容，除了現場採訪媒體已經發出的消息之外，還有揭露習近平對地震的慰問，習近平說，「4月3日，花蓮縣海域發生7.3級地震，造成人員傷亡、財產損失，我對遇難同胞表示哀悼，對災區民眾表示慰問」。

此外，習近平還強調，兩岸同胞有共同的血脈、共同的文化、共同的歷史，更重要的是我們對民族有共同的責任、對未來有共同的期盼。「我們要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局」。

習近平提出四點看法，包含「堅定守護中華民族共同家園」，呼籲兩岸同胞要堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，共同追求和平統一的美好未來，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中；還有強調推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現一個中國原則的「九二共識」，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認知。只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來，就家裡人的事先接觸交流起來，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識。

習近平還提及「堅定共創中華民族綿長福祉」、表示大陸有能力帶領14億多大陸同胞過上好日子，也完全有能力同台灣同胞一起共創美好未來；他還指出「堅定鑄牢中華民族共同體意識」，指兩岸同胞要堅定中華文化自信，自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，並就兩岸交往宣布「我們將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，讓兩岸同胞在交流中交心，在交往中增信，促進心靈契合」，他提到「我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。

最後習近平強調「堅定實現中華民族偉大復興」，表示經過百年奮鬥，「我們成功走出了一條中國式現代化道路，迎來了民族復興的光明前景，不僅實現了孫中山先生當年描繪的藍圖，而且創造了許多遠遠超出孫中山先生設想的成就」。