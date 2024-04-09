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習近平會見俄外長 俄羅斯：中國期待普亭到訪

中央社台北9日電
中國國家主席習近平(右)在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫。(路透)
中國國家主席習近平(右)在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫。(路透)

中國國家主席習近平下午在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，中方始終高度重視中俄關係發展，願與俄方密切雙邊溝通，加強多邊戰略協作。俄羅斯外交部會後表示，中方期望普亭總統今年對中國進行國事訪問。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）8日抵達北京，今天相繼會見中國外長王毅與習近平後，結束為期兩天的訪中行程。

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部在拉夫羅夫訪中結束後表示，中國方面期望普亭（Vladimir Putin）2024年將能對中國進行國事訪問。

俄羅斯外交部指出，中國領導人習近平歡迎拉夫羅夫抵達北京，這是普亭2024年即將對中國進行國事訪問的全面籌備工作重要階段。

當被問及普亭是否計畫5月訪問中國，俄羅斯總統新聞秘書培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普亭與習近平的接觸正在計畫中，該接觸是適當且必要的，但克里姆林宮認為現在確定具體日期還為時過早。

據報導，拉夫羅夫今天與王毅會談結束後表示，雙方將重點放在了高層接觸的日程上，因為，「領導人外交是中俄全面戰略協作夥伴關係的核心要素」。

他說，中俄元首外交讓中俄關係達到了「前所未有的高度」。雙邊會談的重點是兩國領導人即將在各種國際活動期間舉行的會晤，包括在今年的喀山（Kazan）金磚峰會、上海合作組織峰會。

據中國外交部發布，王毅今天會見拉夫羅夫時表示，今年，中俄兩國元首將繼續透過多種方式保持密切交往，雙方將以兩國元首共識為根本遵循，推動雙邊關係行穩致遠。

據發布，習近平下午在北京人民大會堂會見拉夫羅夫，未提到烏克蘭以及普亭訪中。

習近平請拉夫羅夫向普亭轉達誠摯問候。他說，今年是中俄建交75周年。中俄兩國攜手走出了一條大國、鄰國和睦相處、合作共贏的嶄新道路，造福了兩國和兩國人民，也為國際公平正義貢獻了智慧和力量。

習近平並表示，中方支持俄羅斯人民走符合本國國情的發展道路，支持俄方打擊恐怖主義、維護社會安全穩定。中方始終高度重視中俄關係發展，願與俄方密切雙邊溝通，加強在金磚國家、上海合作組織等多邊戰略協作。

俄國外長拉夫羅夫(左)與中國外長王毅出席簽約儀式。(路透)
俄國外長拉夫羅夫(左)與中國外長王毅出席簽約儀式。(路透)

普亭 俄羅斯 習近平

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