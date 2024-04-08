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菲拉攏三國南海演習 中專家：狐假虎威 搬石頭砸自己腳

記者陳言喬／即時報導

美日澳菲7日在南海聯合演習，解放軍南部戰區立即宣布7日在南海海域組織聯合海空戰巡。中國軍事專家稱，菲律賓是「狐假虎威」，看似找到了不止一座靠山，結果恰恰是「搬起石頭砸自己的腳」。

環球時報引述中國專家表示，南部戰區組織的聯合海空戰巡是針對四國的直接回應，不排除解放軍在海空戰巡中會採取一些有針對性和具體指向性的舉措，對域外勢力形成震懾。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄表示，從公布的四國參演兵力分析，此次演習的象徵意義更大，演戲的成分居多，具體演練的內容不多，但其目的無非是想對外界表明美日澳對南海問題的關切和支持。

中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸指出，菲律賓因為其自身實力太弱，不得不拉攏域外國家來做姿態，狐假虎威，為自己壯膽。菲律賓自以為有了域外國家的支持和背書，有底氣在南海開展更多挑釁行動。

與此同時，美澳日菲四國在南海的行動中也是各懷鬼胎，各取所需。美國一方面是拉攏盟友與中國抗衡，另一方面彰顯其對菲律賓的安全保障和安全承諾。而日本和澳洲則是為了向美國「表忠心」，配合美國盟友之間要增加協同的需求，當然其自身也希望介入南海問題，擴張力量。

聊城大學太平洋島國研究中心首席研究員于鐳則說，當前中澳關係處於企穩回升的階段，對於澳洲在南海展示軍事存在的意圖，澳洲和中國改善關係主要是出於經濟考慮，需要中國的市場，改善經濟，提高就業，穩定物價。但這並沒有改變澳洲在外交和安全上向美國靠近的基本國策。

于鐳認為，澳洲一向認為太平洋島國地區是其後院，東南亞是其繼承英國的前院，中國的發展威脅其地區霸權，這也是澳洲介入南海問題的重要原因。

丁鐸表示，南部戰區發布的資訊反映出對於美澳日菲在南海炫耀武力的行徑，中方做出針對性回應；這同時也反映出解放軍在維護南海領土主權和海洋權益的決心、意志和能力。「針對此次演習，不排除解放軍在南海的海空戰巡中採取一些有針對性和具體指向性的舉措，對域外勢力形成震懾力」。

解放軍的「戰巡」和「警巡」不同，根據百度解釋，兩者的主要區別在於它們的性質和任務重點。戰巡通常指的是戰備巡航，它更加突出實戰化、全狀態巡航。在執行任務過程中，戰巡可以立即遂行作戰任務，並且可能會較大程度授權飛行員自主處理突發事件的能力，甚至在受到嚴重威脅時授權開火。戰巡通常攜帶實彈，並且會有預警機等支援裝備提前升空，為戰機的巡航路線提供指示。

相比之下，警巡則更注重警戒、預警和巡邏。警巡一般只帶航炮彈藥和副油箱，特殊情況下可能會攜帶實彈。飛行員在警巡時通常遵守和平時期的國際飛行法則，對入侵飛機只做警告驅離等動作，不會開啟火控。

澳洲 解放軍 東南亞

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