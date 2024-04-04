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清明連假首日 中國鐵路旅客高峰達1750萬人次

記者謝守真／即時報導
中國國家鐵路集團有限公司表示，當日中國全國鐵路迎來客流高峰，預計發送旅客1750萬人次。圖／取自中新網
中國國家鐵路集團有限公司表示，當日中國全國鐵路迎來客流高峰，預計發送旅客1750萬人次。圖／取自中新網

4月4日是中國清明連假的第一天。中國國家鐵路集團有限公司表示，當日中國全國鐵路迎來客流高峰，預計發送旅客1750萬人次，計劃加開旅客列車1073列。而在連假前一日，中國全國鐵路已發送旅客1451.5萬人次。

中新網指出，中國國鐵集團客運部負責人指出，清明假期期間，人員流動加速，「春遊熱」持續升溫，旅客出行需求旺盛，鐵路客流呈現強勁成長態勢。從「鐵路12306」網站預售車票情況來看，4月4日，出發客流較多的城市有北京、上海、廣州、成都、杭州、深圳、鄭州武漢、南京、西安等地。而抵達客流較多的城市則為北京、廣州、上海、成都、深圳、武漢、杭州、南京、鄭州、西安等地。

該負責人稱，北京至天津、廣州至深圳至香港、上海至蘇州、上海至杭州、重慶至成都、上海至南京、樂山至成都、廣州至珠海等區間客流較大。他表示，各地鐵路部門充分挖掘運輸潛力，在客流集中的線路和區段加大運力投放，為旅客祭祖、探親、旅遊、踏青提供高效便捷的運輸服務。

另外，報導指，瀋陽局集團公司加開大連、丹東、錦州等方向多趟「踏青列車」，方便旅客前往遼南、遼東地區旅遊觀光。太原局集團公司增開太原往返大同、臨汾、運城、介休等方向28列短程旅客列車，方便旅客前往洪洞大槐樹、介休綿山、雲岡石窟等景區遊玩。上海局集團公司在北京、廣州、福州、南昌、長沙、漢口、鄭州等熱門方向以及長三角熱門旅遊城市間增開客運列車208列、重聯動車組列車307列。

而據「上海發布」微信公眾號消息，4月4日，長三角鐵路將迎來客流高峰，預計發送旅客360萬人次，較2019年同期增長近12%。

鄭州 武漢 地鐵

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