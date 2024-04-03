微博超過300則貼文調侃花蓮地震 官方刪留言封帳號

花蓮市軒轅路九層樓的天王星大樓地震後嚴重傾斜，一度有多名住戶受困。（記者王思慧／攝影）

花蓮大地震 釀嚴重災情，地震發生後，中國社群平台微博 出現不少「幸災樂禍」言論，微博官方稱已刪除調侃災難相關貼文340則、封禁帳號20多個。

花蓮東部外海3日上午發生芮氏規模7.2地震，全台強烈有感。中央災害應變中心今天表示，花蓮強震造成全國2441件災情，目前已知9死、1038傷、96人受困和48人失聯。

地震發生後，相關話題在中國各大社群平台引起討論，其中不乏關心的言論，也有過去曾到花蓮旅遊的網友回憶花蓮的景色並表達祈福之意，但也有將災難當作「流量密碼」，大肆發布幸災樂禍言論的情況。

微博官方3日下午發布公告指出，災難發生後，廣大網友通過平台關注災情救援情況並祈願平安，然而站方巡查過程發現，少部分使用者發布幸災樂禍、調侃災難的不當言論；此外，有個別使用者為「博眼球」而發表惡意攻擊、煽動極端情緒的違規內容，站方對此嚴肅處置。

文中表示，根據「微博社區公約」等相關規定，共清理「調侃災難、煽動極端情緒」的違規內容340餘條，並對20多個違規帳號視程度予以階段性禁言處置。

此外，個別媒體帳號對台灣地震進行了不實報導，對廣大網友產生誤導，針對首發及主持話題的媒體，予以階段性主持話題熱搜不收錄的處置。

公告強調，在災難面前，更需要廣大網友客觀理性參與討論、發表觀點，不發布缺乏同理心的內容，不輕信和傳播不實資訊，用實際行動祈願災區民眾平安。

在這篇公告下方，不少網友留言表示支持，並稱「為天災叫好簡直是泯滅人性」、「在災難面前胡說八道的言論早該管管了」。