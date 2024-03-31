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中國六大銀行平均年薪羨煞眾人 但網友這樣說...

大陸中心／即時報導
中國六大銀行的平均年薪都超過人民幣32萬元，羨煞許多民眾。（中新社）
中國六大銀行的平均年薪都超過人民幣32萬元，羨煞許多民眾。（中新社）

銀行向來被稱為「金飯碗」，中新經緯整理中國六大銀行的財報指出，2023年，六大行人均薪酬都超過人民幣32萬元，其中交通銀行人均薪酬更達到人民幣43.55萬元。

報導稱，2023年，中國銀行以人民幣35.78萬元人均薪酬排在第二位，建設銀行、工商銀行、農業銀行2023年人均薪酬均達34萬元，且相差不大。郵儲銀行人均薪酬也有32.98萬元。

六家銀行中，5家人均薪酬上漲，1家下降。其中，中國銀行2023年人均薪酬較2022年上漲6.68%，為六大行中漲幅最大的銀行，農業銀行以4.54%的漲幅排第二位，建設銀行人均薪酬則較2022年下降。

中新經緯指出，本次人均薪酬採用集團口徑數據，該數據包括工資、獎金、津貼和補貼以及社保、住房公積金、工會經費和職工教育經費等，因此會略高於員工實際到手工資。

若從人均創造淨利潤來看，員工人數最少的交通銀行，2023年人均創利最高，達到人民幣98.91萬元，建設銀行、工商銀行和中國銀行人均創利均超過80萬元，分別為88.22萬元、87.09萬元和80.27萬元。

中國六大行員工人數中，最多的是農業銀行。截至2023年底，農業銀行員工人數為45.1萬，居六家銀行之首。六大行員工總數超過180萬。

對於中國六大銀行人均薪酬超過人民幣32萬元，不少中國網友則是不以為然。有網友表示，「只能說銀行的大小頭目拿得太多了，基層員工被高薪了」；「同事的老公在工行幹了30年櫃員，年薪全加起來大概10萬多一些」。還有人稱，「看到『平均數』就不要太認真，看看有沒有『中位數』，這比較有點信息」。

不過年報也揭露，六大行均在年報中提及「針對高級管理人員和關鍵崗位人員，制定績效薪酬追索扣回制度」，但僅中國銀行公布具體數據。年報顯示，2023年，中國銀行共計對2059人次執行追索扣回，金額合計人民幣2275萬元。也就是說，人均追回人民幣1.1萬元。

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