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前IMF副總裁：料中國今年房地產仍下行 但結構會有變化

記者黃雅慧／海南即時報導
中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金組織原副總裁朱民認為，今年中國房產業仍下行，但結構會慢慢調整。記者黃雅慧／攝影
中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金組織原副總裁朱民認為，今年中國房產業仍下行，但結構會慢慢調整。記者黃雅慧／攝影

中國房地產成為經濟關鍵問題之一，對於今後中國房市看法，中國國際經濟交流中心副理事長、國際貨幣基金組織原副總裁朱民28日在博鰲亞洲論壇接受媒體採訪指出，預計中國今年房地產會下行，但會逐漸有結構變化，這變化會通過市場的方式進行。

朱民說，中國房地產經過三十年的增長，房地產供過於求很明顯，2019年房地產總需求是17億平方公尺，去年約11億平方公尺，在世界上沒有看到一個國家能夠在三年左右跌到35%左右，「這是一個很大的笑話」。

朱民從供需角度分析稱，造成上述的原因是多種的：一是房地產總體來說需求過剩、需求結構轉移、需求不夠，中國的人均住房已經42平方公尺了，基本上達到比歐洲低一點點，比美國低，這個水平非常高，未來人均還要提高，因此房地產必須進行重構、結構要調整；

二是在供給端，現在政策通過給予貸款支持，幫助企業完成再建方式，讓銷售轉起來，到現在為止，需求方還沒有全面打開，還有各種各樣的約束；

三是政策需推動房地產結構轉型。現在之所以買房壓力很大是因為沒有長租房，因此需要政策全面推動整個房地產的機構變化，而且推動整個物業的管理，數位化、電子化等。

朱民說，有聽到一些企業的壞消息，但認為整個市場通過重組結構，會走向更符合中國實際市場的情況、更健康的房子。

對於外界關注美國聯準會降息的影響，朱民認為，現在看美國通膨黏性比較高，勞動力市場仍緊張，增長還是相對穩定往上走，所以聯準會不會那麼快降息，會維持一個相對比較高的通膨水平、利率水平，這對於金融市場是有壓力的，風險也在上升。但中國通膨水平不高、利率水平往下走，經濟相對穩，維持匯率以市場的需求為標準，這是好的宏觀貨幣政策和利率市場和匯率市場直接的表現。

房地產 利率 匯率

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