大風、大霧、沙塵暴夾擊 北京空氣已達嚴重汙染

受沙塵暴來襲影響，內蒙古蘇尼特右旗27日天空已一片橙紅。（圖／取自中國天氣網微博）

中國中央氣象台28日6時同時發布沙塵暴 黃色預警、大霧黃色預警以及大風藍色預警，受大風、大霧、沙塵暴同時來襲影響，據北京市生態環境監測中心官網消息，截至28日6時，北京市空氣質量指數已達500，汙染級別為6級，已達嚴重汙染標準。目前空氣中的首要汙染物為PM10。

中國天氣網指出，中國北方今年以來第三次沙塵過程28日將持續影響，京津冀等十餘省區市有揚沙或浮塵天氣。另，華北、東北部分地區還將出現明顯降溫，局部地區氣溫降幅超過8℃，冷暖差異較大。

受地面氣旋及冷空氣共同影響，中國北方27日即迎來今年第三次沙塵天氣過程，內蒙古、山西北部、河北中北部、北京、天津、黑龍江西南部、吉林西部、遼寧西南部等地都出現揚沙或浮塵天氣，內蒙古錫林郭勒盟和赤峰等局地出現沙塵暴或強沙塵暴。

中國中央氣象台預計28日8時至29日8時，新疆 南疆盆地、內蒙古中東部、寧夏北部、陜西北部、山西、河北、北京、天津、山東、河南 北部、黑龍江西部、吉林西部、遼寧中西部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古中部等地的部分地區有沙塵暴。

另，28日早晨至上午，河北南部、山東南部、河南中北部和東部、安徽北部、江蘇中西部、湖北東北部和南部、四川盆地西北部、重慶東南部、貴州東北部等地的部分地區有大霧。

28日8時至29日8時，內蒙古大部、寧夏、陜西北部、山西北部、河北北部、遼寧南部、吉林中西部、黑龍江西部等地的部分地區有5~6級風、陣風7~8級，局部地區可達9~10級。