我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

伊州驚傳男子持刀闖民宅刺人 4身亡5傷、凶嫌遭逮捕

大風、大霧、沙塵暴夾擊 北京空氣已達嚴重汙染

大陸中心／即時報導
受沙塵暴來襲影響，內蒙古蘇尼特右旗27日天空已一片橙紅。（圖／取自中國天氣網微博）
受沙塵暴來襲影響，內蒙古蘇尼特右旗27日天空已一片橙紅。（圖／取自中國天氣網微博）

中國中央氣象台28日6時同時發布沙塵暴黃色預警、大霧黃色預警以及大風藍色預警，受大風、大霧、沙塵暴同時來襲影響，據北京市生態環境監測中心官網消息，截至28日6時，北京市空氣質量指數已達500，汙染級別為6級，已達嚴重汙染標準。目前空氣中的首要汙染物為PM10。

中國天氣網指出，中國北方今年以來第三次沙塵過程28日將持續影響，京津冀等十餘省區市有揚沙或浮塵天氣。另，華北、東北部分地區還將出現明顯降溫，局部地區氣溫降幅超過8℃，冷暖差異較大。

受地面氣旋及冷空氣共同影響，中國北方27日即迎來今年第三次沙塵天氣過程，內蒙古、山西北部、河北中北部、北京、天津、黑龍江西南部、吉林西部、遼寧西南部等地都出現揚沙或浮塵天氣，內蒙古錫林郭勒盟和赤峰等局地出現沙塵暴或強沙塵暴。

中國中央氣象台預計28日8時至29日8時，新疆南疆盆地、內蒙古中東部、寧夏北部、陜西北部、山西、河北、北京、天津、山東、河南北部、黑龍江西部、吉林西部、遼寧中西部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古中部等地的部分地區有沙塵暴。

另，28日早晨至上午，河北南部、山東南部、河南中北部和東部、安徽北部、江蘇中西部、湖北東北部和南部、四川盆地西北部、重慶東南部、貴州東北部等地的部分地區有大霧。

28日8時至29日8時，內蒙古大部、寧夏、陜西北部、山西北部、河北北部、遼寧南部、吉林中西部、黑龍江西部等地的部分地區有5~6級風、陣風7~8級，局部地區可達9~10級。

沙塵暴 河南 新疆

上一則

北京慈善機構捐款給政府 網嘆：中國得了罕見病

下一則

李顯龍會劉建超：東協國家都希望同中國保持良好關係

延伸閱讀

北京慈善機構捐款給政府 網嘆：中國得了罕見病

北京慈善機構捐款給政府 網嘆：中國得了罕見病
紐時：馬斯克太親中 台灣不敢用星鏈

紐時：馬斯克太親中 台灣不敢用星鏈
北京慈善機構捐款給政府 網嘆：中國得了罕見病

北京慈善機構捐款給政府 網嘆：中國得了罕見病
北京取消1限購政策 這些人可以買房了

北京取消1限購政策 這些人可以買房了

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04

超人氣

更多 >
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
世說新聞╱ 赴美生子陷阱多 華女因這被騙12萬

世說新聞╱ 赴美生子陷阱多 華女因這被騙12萬
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
巴爾的摩斷橋6人落水 都是需要養家活口的低收入移工

巴爾的摩斷橋6人落水 都是需要養家活口的低收入移工