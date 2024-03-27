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中國學者：美國不可能在對中國的冷戰當中勝出

記者黃雅慧／海南即時報導
清華大學公共管理學院教授，國際戰略與發展研究所所長楚樹龍表示，美國不可能在對中國的冷戰當中勝出。記者黃雅慧／攝影
清華大學公共管理學院教授，國際戰略與發展研究所所長楚樹龍表示，美國不可能在對中國的冷戰當中勝出。記者黃雅慧／攝影

清華大學公共管理學院教授，國際戰略與發展研究所所長楚樹龍27日在博鰲亞洲論壇「全球地緣政治展望」子論壇中指出，沒有國家能從冷戰中勝出，現在面臨形勢是現在美國沒有人再相信能制衡冷戰的季辛吉了，相反他們採取應對性的對策應對全國的挑戰，這一點對西方和美國也是不利的。

楚樹龍指出，對於美國決策者們來說，要想理解美國政治的話，美國兩黨（民主黨、共和黨）都堅信他們能夠打贏新冷戰，就像他們在舊冷戰當中打敗蘇聯一樣，他們也能在新冷戰當中勝出中國。

「這是一個錯誤的想法」楚樹龍認為，因為蘇聯的崩潰是由戈巴契夫造成，而現在俄羅斯比當年蘇聯強大，美國和俄羅斯搞冷戰不會是贏家，美國也不可能在對中國的冷戰當中勝出。

楚樹龍強調，不要寄望美國會軟下來，也不用寄望誰當選美國總統對中國能更溫和一點，川普上台也不會，反而更壞，「美國只存在更壞的問題，對中國不存在更好的問題，所以沒有可能性。所以得靠中國自立發展」。

會後楚樹龍接受媒體訪問時指出，就像美國國務卿布林肯說，美國現在是以實力和中國打交道，這就代表，美國現在對中國有優勢就強硬以對。但如果數年後中國發展得很好，「他實力不起作用，他就得改變。」

楚樹龍指出，根據中國官方過去一兩年表述，中方一直批評和反對用「戰略性競爭」來界定中美關係。但無論中方領導人和政府如何表達，美國仍會繼續將和中國的關係定義為戰略性競爭的關係。

他表示，美國尋求和中國的戰略性競爭方面有很多地方已經失敗了，比如在半導體、晶片領域，他們希望通過競爭來阻止中國獲取高端晶片，美國有可能會讓中國的某些技術開發工作有所放緩，但不能從根本上改變局勢。

對於世界各國是否會追隨美國對中國展開新的冷戰？楚樹龍認為，不會超過5個、10個。

晶片 俄羅斯 季辛吉

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