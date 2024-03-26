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外資下降 林毅夫：比較優勢不復存 中國經濟調整結構

記者黃雅慧／海南即時報導
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫26日在海南博鰲論壇指出，中國外資下降要理解為中國經濟結構正常調整。圖／讀者提供
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫26日在海南博鰲論壇指出，中國外資下降要理解為中國經濟結構正常調整。圖／讀者提供

對於2023年中國外資流入數據下降，北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫26日在海南博鰲亞洲論壇「減少貿易碎片化」分論壇上指出，中國經濟目前不存在以往比較優勢，中國要進行產業升級，這時候會投資到技術含量更強的產業。這是正常的結構調整，「我相信中國還是全世界發展主要動力來源，並相信中國有能力有可能每年對世界經濟增長作出30%左右的貢獻。」

林毅夫說，2023年外資流入數據下降值得關注，因為中國過去在發展中國家中是吸引外資最多的國家，現在跟中國自身相比2023年也是下降的。不過他提及，同時也需要注意全世界的對外投資是下降的。

此外，林毅夫強調要從新結構經濟視角來認識該問題，他認為過去外資投入到中國，利用中國的比較優勢在中國設立生產基地來對外出口，現在中國勞動力工資高，不存在以往比較優勢。目前中國產業需要升級，只要技術創新、產業升級，利用中國國內資本、國外資本一起推動中國的新質生產力的提升，相信中國還是可以在相對不利的國際環境之下保持相對穩定快速的發展。

美國前商務部長古鐵雷斯則指出，外商直接投資正在發生變化，雖然現在看不到，但晚點能看到影響。他說，「我們生活在歷史上最激動人心的時代」，人們會談到AI的威脅、技術的威脅，有不少負面影響，但對於一些國家和經濟體來說，它們可以帶來繁榮。它所發生的時代恰好是我們面臨碎片化的時代，也正好是我們需要多邊主義，需要國際協議的時代，我們要去談怎麼處理這些技術。

古鐵雷斯說，但現在面臨的趨勢恰恰相反，如果中美能坐到一塊就技術達到協議，去談好今後十年二十年怎麼管理好這些技術，「這將是全世界最大的突破」，但是這種突破沒有發生，相反兩國在相互競爭，「我們就抖音海外版來吵架，我們沒有抓住技術發展的大局。」

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