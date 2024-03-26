我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／巴爾的摩大橋倒塌前後照 怵目驚心

大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元

與宏都拉斯建交周年 中外交部：友誼能長成參天大樹

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人林劍說，中方高度重視中宏關係，將進一步鞏固政治互信，深化兩國各領域交流合作。（歐新社）
中國外交部發言人林劍說，中方高度重視中宏關係，將進一步鞏固政治互信，深化兩國各領域交流合作。（歐新社）

宏都拉斯去年3月與台斷交後，今天（26日）是中國和宏都拉斯建交一周年，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會上表示，中宏關係快速發展的事實充分證明了，在「一個中國原則」基礎上和中國建立和發展關係，順應歷史潮流和時代大勢，相信在雙方的共同努力下，中宏友誼一定能長成參天大樹，結出更多的碩果。

林劍說，一年前，中國和宏都拉斯在「一個中國原則」基礎上建立外交關係，去年6月，宏都拉斯總統卡斯楚來中國進行國是訪問，兩國元首實現會晤，雙方簽署了17項合作協議。

他說，建交一年來，中宏雙方在涉及彼此核心利益議題上堅定相互支持，在經貿、農業、科技、教育、旅遊等諸多領域開展了卓有成效的合作，展現出廣闊的前景和巨大潛力。

林劍指出，中宏關係快速發展的事實充分證明了，在「一個中國原則」基礎上和中國建立和發展關係，順應歷史潮流和時代大勢，符合兩國和兩國人民的根本利益。中方高度重視中宏關係，將進一步鞏固政治互信，深化兩國各領域交流合作。相信在雙方的共同努力下，中宏友誼一定能長成參天大樹，結出更多的碩果。

同一日，林劍還宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，哈薩克副總理兼外長努爾特列烏，將於3月28日至30日對中國進行正式訪問並舉行首次中哈外長戰略對話。

另一方面，在近月中國積極發展外交關係的背景下，作為中國全國「兩會」 後，首個重要主場外交活動，據博鰲亞洲論壇官網，於26日至29日在海南博鰲舉行的博鰲亞洲論壇2024年年會，將有多國領導人出席，包括哈薩克總統托卡葉夫、諾魯總統阿迪昂、斯里蘭卡總理古納瓦德納、多米尼克總理斯凱里特、柬埔寨國王顧問團主席洪森。

哈薩克 王毅 斯里蘭卡

上一則

比亞迪去年獲利暴衝至42億美元 較前年大增80％

下一則

外資下降 林毅夫：比較優勢不復存 中國經濟調整結構

延伸閱讀

巴西前總統留宿匈牙利使館疑躲司法調查 巴西外交部要求給交代

巴西前總統留宿匈牙利使館疑躲司法調查 巴西外交部要求給交代
菲律賓外交部召見中國大使 抗議在南海「侵略行為」

菲律賓外交部召見中國大使 抗議在南海「侵略行為」
確定嗎？不信美國對IS涉音樂廳恐攻說法 俄外交部質問白宮「再想想」

確定嗎？不信美國對IS涉音樂廳恐攻說法 俄外交部質問白宮「再想想」
美通過2024年度撥款法 台外交部：具體行動重視台海安全

美通過2024年度撥款法 台外交部：具體行動重視台海安全

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10

超人氣

更多 >
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆