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寧德時代與特斯拉合作開發快充電池

記者林茂仁／即時報導
寧德時代董事長曾毓群。（中通社）
寧德時代董事長曾毓群。（中通社）

寧德時代與特斯拉正在合作開發快充電池，甚至提供設備給特斯拉在內華達州的工廠，希望協助特斯拉能夠打造出成本更低的電池，以供應給號稱售價2.5萬美元的電動汽車。

全球最大電池製造商寧德時代的董事長曾毓群25日在香港接受了彭博新聞採訪時表示，總有降低成本的空間，這取決於這款售價2.5萬美元汽車的目標是什麼。他說，如果是用作自動駕駛出租車，那就不用擔心降低每個電池組的成本，因為寧德時代的電池壽命更長，平均成本實際上更低。

現年56歲的曾毓群還證實，寧德時代正在向特斯拉在內華達州的工廠提供設備。彭博上個月引述知情人士報導，特斯拉將擴大在內華達州的電池生產，利用來自寧德時代的閒置設備開設一家小型工廠。

他說，雙方也在電池技術方面展開合作，尤其是在新的電化學結構方面，以實現更快的充電速度。他說馬斯克精力超級旺盛，自愧弗如。

他還對寧德時代把電池製造技術授權給合作夥伴使用、收取特許權使用費、並提供服務的模式表達了樂觀看法。

曾毓群表示，雖然寧德時代確實有第二上市計畫，但其現金流穩健，意味著公司不會急於立即籌集更多資金、並稀釋現有股東的股權。

另外，曾毓群25日日在首屆世界合一論壇上表示，2025年寧德時代的電池工廠將全部成為零碳工廠，率先實現核心運營碳中和，並在2035年實現價值鏈碳中和。

世界合一論壇由香港可持續科技學院主辦，邀請了逾500位來自世界各地的綠色金融專家、企業家以及機構投資者等，探討全球綠色轉型。

曾毓群演講時指出，寧德時代早在2015年就開始佈局電池回收業務，鋰電回收規模連續多年位居全球第一。2023年，公司在中國進行了10 萬次廢舊電池回收，成功再利用了13000噸碳酸鋰。他透露，當碳酸鋰價格較高時，回收碳酸鋰可為公司帶來很好利潤，而且就算碳酸鋰價格跌至每噸1萬美元左右，公司仍能獲利。

特斯拉 內華達州 香港

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