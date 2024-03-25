恒大宣布撤回破產保護申請的下一步 律師這樣說

深陷債務危機的中國地產龍頭中國恒大集團24日公告，已向美國法院提交撤回破產保護申請，將根據美國法規提出新申請以支持適當方案。（路透資料照片）

中國恒大集團 24日公告，已向美國法院提交撤回破產 保護申請，將根據美國法規提出新申請以支持適當方案。台籍律師25日判斷，中國恒大集團接下來可能會採繼續債務重組談判、引入戰略投資 者、內部重組三種方式的其中之一。

上海高朋律師事務所台籍律師楊勢如解釋，在繼續債務重組談判方面，中國恒大可能會提包括延長債務到期日、減少利息支付、債轉股或其他債權人可能接受的方案。

其次在引入戰略投資者方面，他認為，中國恒大可能會尋求引入新的投資者、合作夥伴，注入新的資金來改善公司的財務狀況。

若是選內部重組，楊勢如指出，中國恒大可能會進行內部重組，以降低成本和提高盈利能力。

至於台灣的債權人方面，金管會曾在今年1月30日表示，投信截至去年11月時即已經零曝險，加上保險及銀行業一樣沒有任何曝險，因此我國金融三業在恒大地產破產風波中是全身而退。

楊勢如解釋，債權人是否能直接向恒大求償，必須看與恒大之間的具體債務協議條款以及適用的法律。

他提到，債權人是根據合約的規定和司法管轄的法律行使權利。如果恒大未能履行債務合約中的義務，債權人透過法律途徑追索債務，就包括在法院提起訴訟，以及參與債務重組談判等。

由於恒大的債務複雜，涉及多個司法管轄地區和眾多債權人，楊勢如建議，若還有台灣的債權人，可能需要諮詢他們的法律顧問，確保行動符合法律框架。包括，恒大的償債方案可能包括多種選擇，例如發行新的債券等方式，台灣債權人可能需要根據這些方案來決定最佳的求償方式。

中國恒大24日公告指出，由於公司共同及各別清算人的委任，預計境外債券協議安排將不會以目前的方式進行，據共同及各別清算人了解，恒大、景程和天基的前外國代表的法律顧問已撤回各自的第15章申請。