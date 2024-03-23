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莫斯科恐攻當地中國人陷恐慌 返中機票大漲數倍

中央社台北23日電
圖為被燒焦的克洛庫斯音樂廳內部。（歐新社）
圖為被燒焦的克洛庫斯音樂廳內部。（歐新社）

中國媒體報導，俄羅斯莫斯科昨晚發生音樂廳遭恐怖攻擊事件後，當地部分中國商人及留學生陷入恐慌，導致莫斯科飛往中國的機票價格暴漲，從事件前往返共人民幣4000餘元，飆漲到單程1萬至2萬元。

紅星新聞報導，在俄羅斯留學的陳姓學生表示，事發時，他正在音樂廳隔壁棟3樓的餐廳用餐，突然聽到一陣爆炸聲，然後所有人都開始往外跑，自己就跟著大家一起跑，起初並不知道發生什麼事情。

陳姓學生指出，一開始爆炸聲音特別大，他第一時間認為是遭到無人機襲擊，於是下意識地就近找掩體躲避，緊隨而來的就是像鞭炮一樣的聲音不斷傳來。接著在往外跑時，他聽到旁邊的人說「有人開槍了」。

他說，距離音樂廳300公尺外有一座防空洞，受驚的人群原本要趕到防空洞去，後來才得知並不是無人機空襲。隨後，音樂廳外的街道上到處是呼嘯而來的警車和救護車，但仍可清晰地聽到槍聲。

根據報導，中國短影音帳號「凡凡旅行日記」的經營者表示，事發時自己正在莫斯科，事後當地的中國商人和留學生「比較恐慌」。就他所見，即使到了凌晨，莫斯科大街上也到處都是警車。

他指出，事發後，從莫斯科回國（中國）的機票出現暴漲。前段時間（恐攻前），往返北京與莫斯科的機票也就4000餘元（約553美元），現在單程票價已經漲到一、兩萬元（約1300至2700美元）。

根據報導，莫斯科目前有不少前往參加展覽會的中國商人。有中國參展商透過社交媒體表示，為了3月27至29日在莫斯科紅寶石展館的展會，已經投入不少資金，團隊都已經抵達莫斯科，樣品也運到了當地。但在恐攻發生後，當地政府已通知展會取消。

另一名中國參展商表示，他在參加3月21日的展覽會後搭機返回中國，一覺醒來「感覺與死神擦身而過」。

今天上午10時左右，中國駐俄大使館領事僑務處工作人員答覆媒體詢問時表示，目前暫未收到中國公民傷亡情況報告，使館正針對恐攻事件持續跟進。

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