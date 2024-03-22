調查：富裕港人擬年花87萬旅遊 多花在高檔食宿

調查發現，高資產淨值港人預算年花超過87萬元旅遊，圖為香港機場。（中通社）

渣打香港 日前進行一項2024年富裕港人旅遊調查發現，高資產淨值港人預算 年均花超過87萬元（港元，下同，約11.11萬美元）去旅行，他們長途及短途旅行的平均預算開支分別為15萬及7萬元，高資產淨值港人旅遊開支平均比其他受訪者高逾2倍。

文匯報報導，調查顯示，受訪者預期今年平均外遊8次以上，較疫情前（2019年）的7次及2023年的6.7次實際旅遊次數，分別增加20%及25%。此外，高資產淨值港人的旅遊花費主要用以提升旅遊體驗，例如高級酒店住宿或到米其林（港譯米芝蓮）星級餐廳進餐。

地點方面，以日本東京最受不同年齡層人士歡迎，其次是新加坡 、曼谷及台灣。34%受訪者偏好一家大小的家庭旅遊，31%喜愛獨自旅遊；其餘則為情侶及夫妻旅遊占24%、與朋友旅遊占8%及與雙親旅遊占3%。

調查顯示，95%愛賺里數的受訪者之中，64%表示透過信用卡日常消費及銀行產品賺取飛行里數，只有31%透過飛行賺取，旅行支出增加，里數獎賞亦自然更高。

據報導，港人除了懂得享樂外，亦十分重視啟航前的體驗。84%受訪者認為，優先辦理登機手續及貴賓候機室對整體旅行體驗非常重要，其中36%極為重視航空公司的貴賓候機室，略高於快速安檢及出入境檢查的35%，而優先辦理登機手續及優先登機占33%、機場接送占31%、行李託運及送遞服務占28%。

這次調查為渣打委託顧問公司Sandpiper進行市場調查，訪問1080名香港居民，當中56%為男性，44%為女性，年齡介乎14至78歲。