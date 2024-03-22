中國商務部長王文濤見蘋果庫克 喊歡迎繼續深耕中國

中國商務部部長王文濤（右）會見美國公司蘋果執行長庫克，喊話歡迎後者繼續深耕中國。（取自中國商務部網站）

在中國發展高層論壇舉辦前，中國商務部 部長王文濤22日先行會見了美國蘋果公司執行長庫克 。王文濤說，中國正加速發展以創新為主導的新質生產力，在人工智慧、雲端 運算等高技術領域發展前景廣闊，對包括蘋果公司在內的各國企業意味著巨大的機會，「歡迎蘋果公司繼續深耕中國市場，實現共同發展。」

據中國商務部網站23日發布訊息，雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等議題進行了交流。

王文濤首先說，中國經濟具有強大韌性，長期好轉的基本面沒有改變，擁有超大的市場規模，完整的產業體系，高素質的人力資源，以及穩定、開放的營商環境。

他表示，中國正加速發展以創新為主導的新質生產力，在人工智慧、雲端運算等高技術領域發展前景廣闊，對包括蘋果公司在內的各國企業意味著巨大的機會。 「歡迎蘋果公司繼續深耕中國市場，實現共同發展。」

王文濤還就中美經貿強調，中美經貿合作是兩國關係的穩定力量。他說，工商界普遍反對對華脫鉤斷鍊，反對泛化國家安全概念，中方願與美方一道，為兩國企業合作營造公平、穩定、可預期的環境。

據中方發布，庫克表示，中國人才資源豐富、創新活力強，是蘋果公司的重要市場與關鍵供應鏈夥伴。 「蘋果公司將持續致力於在華長期發展，持續增加對中國供應鏈、研發和銷售的投入。」

中國發展高層論壇（China Development Forum，CDF）將於24日至25日在北京舉行，計畫出席的企業執行長包含蘋果的庫克，和黑石集團的蘇世民、滙豐控股行政總裁祈耀年，另科技業如超微（AMD）的蘇姿丰、美光科技的梅羅特拉等CEO都將與會，還有高通公司的艾蒙、輝瑞的博爾拉、星巴克的納拉辛漢和惠普的羅雷斯等企業執行長都將出席論壇。

綜合外電《華爾街日報》、路透等報導，中國國務院總理李強計畫參加論壇並發表主旨演講，但重頭戲是論壇結束後，中國國家主席習近平可能在27日接見與會的美國商界領袖。