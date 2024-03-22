我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小學生在北加聖他克魯茲山裡 發現古代樹懶化石

MLB／水原職務之便掌控資訊 大谷靠其他翻譯才知出事了

中國商務部長王文濤見蘋果庫克 喊歡迎繼續深耕中國

記者陳政錄／即時報導
中國商務部部長王文濤（右）會見美國公司蘋果執行長庫克，喊話歡迎後者繼續深耕中國。（取自中國商務部網站）
中國商務部部長王文濤（右）會見美國公司蘋果執行長庫克，喊話歡迎後者繼續深耕中國。（取自中國商務部網站）

在中國發展高層論壇舉辦前，中國商務部部長王文濤22日先行會見了美國蘋果公司執行長庫克。王文濤說，中國正加速發展以創新為主導的新質生產力，在人工智慧、雲端運算等高技術領域發展前景廣闊，對包括蘋果公司在內的各國企業意味著巨大的機會，「歡迎蘋果公司繼續深耕中國市場，實現共同發展。」

據中國商務部網站23日發布訊息，雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等議題進行了交流。

王文濤首先說，中國經濟具有強大韌性，長期好轉的基本面沒有改變，擁有超大的市場規模，完整的產業體系，高素質的人力資源，以及穩定、開放的營商環境。

他表示，中國正加速發展以創新為主導的新質生產力，在人工智慧、雲端運算等高技術領域發展前景廣闊，對包括蘋果公司在內的各國企業意味著巨大的機會。 「歡迎蘋果公司繼續深耕中國市場，實現共同發展。」

王文濤還就中美經貿強調，中美經貿合作是兩國關係的穩定力量。他說，工商界普遍反對對華脫鉤斷鍊，反對泛化國家安全概念，中方願與美方一道，為兩國企業合作營造公平、穩定、可預期的環境。

據中方發布，庫克表示，中國人才資源豐富、創新活力強，是蘋果公司的重要市場與關鍵供應鏈夥伴。 「蘋果公司將持續致力於在華長期發展，持續增加對中國供應鏈、研發和銷售的投入。」

中國發展高層論壇（China Development Forum，CDF）將於24日至25日在北京舉行，計畫出席的企業執行長包含蘋果的庫克，和黑石集團的蘇世民、滙豐控股行政總裁祈耀年，另科技業如超微（AMD）的蘇姿丰、美光科技的梅羅特拉等CEO都將與會，還有高通公司的艾蒙、輝瑞的博爾拉、星巴克的納拉辛漢和惠普的羅雷斯等企業執行長都將出席論壇。

綜合外電《華爾街日報》、路透等報導，中國國務院總理李強計畫參加論壇並發表主旨演講，但重頭戲是論壇結束後，中國國家主席習近平可能在27日接見與會的美國商界領袖。

庫克 雲端 商務部

上一則

北京推出鼓勵措施 亞洲首店最高補貼500萬元

下一則

菲船再往仁愛礁軍艦運補加固建材 遭中國海警「管制」

延伸閱讀

亞洲最大蘋果店花式營銷 庫克在滬寵粉 網：滿滿求生欲

亞洲最大蘋果店花式營銷 庫克在滬寵粉 網：滿滿求生欲
衝買氣 亞洲最大旗艦店上海開幕 庫克開門迎客

衝買氣 亞洲最大旗艦店上海開幕 庫克開門迎客
庫克「花式營銷」救iPhone銷售 亞洲最大蘋果店21日上海開幕

庫克「花式營銷」救iPhone銷售 亞洲最大蘋果店21日上海開幕
庫克為這件事現身上海 「沒有比中國更重要的地方」

庫克為這件事現身上海 「沒有比中國更重要的地方」

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
北京發生一起黑色汽車衝撞非機動車道、傷及機車騎士及行人的突發事件，根據北京交警通報，現場多人受傷，駕駛已被控制，目前事故原因正在進一步調查中。(圖／取自「李老師不是你老師」X平台)

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

2024-03-19 11:15
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸

紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡