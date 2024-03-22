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23條立法 港保安局長：首要執法目標是潛逃者

中央社台北22日電

香港基本法23條立法將於明天正式生效，香港保安局局長鄧炳強表示，潛逃者是新法例的首要執法目標，會盡快評估是否實施法例中對潛逃者的限制。

香港政府將於23日在憲報刊登「維護國家安全條例」（俗稱基本法23條立法條例）。條例明定，政府可對潛逃者實施多項限制，包括取消他們的特區護照、撤銷其專業資格等。為潛逃者直接或間接提供資金，或處理他們的資金，都屬違法。

香港NOW新聞台22日播出律政司司長林定國及保安局局長鄧炳強的專訪。

被問到是否會立刻就前立法會議員許智峯等潛逃海外港人，實施新法例對潛逃者的限制措施，鄧炳強表示，他們是首要執法目標，但何時執行、針對多少人執行，會盡快進行評估。

香港警方此前先後公布通緝14名流亡海外港人，包括許智峯、羅冠聰、任建峰、周庭等。

對於外界關注管有具煽動意圖刊物也可能違法，林定國表示，即使管有蘋果日報，甚至是已被法庭裁定為煽動刊物的羊村繪本等也未必違法，要視乎擁有者的「意圖」。

林定國說：「如果只藏在家中的床底，沒有人知道，我們都不會知道，又很難想像到為何會覺得值得檢控，我們不會做那麼不合理、荒謬的事情。」

他又稱，批評政府是言論自由的一部分，法例只是針對引起「仇恨政府」的言論。

此外，23條立法又明定，警方獲法庭批准下，可以對國安案件被捕人延長羈留14天，期間有權限制被捕人見個別律師，或在羈留期間前48小時完全不准見任何律師。

林定國則稱，國安案件被捕人即使羈留期間被限制見律師，仍享有緘默權，執法機關不會誘使嫌疑人招供。

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