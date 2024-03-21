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反腐新重點？中國中紀委點名「縣管幹部」留置少

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國紀檢部門強調有四分之一的縣，全年沒有留置縣管幹部。圖為安徽岳西縣近期宣布新幹部。（圖／取自岳西發布微信公眾號）
中國紀檢部門強調有四分之一的縣，全年沒有留置縣管幹部。圖為安徽岳西縣近期宣布新幹部。（圖／取自岳西發布微信公眾號）

中共反腐工作又被點名有不足之處，中央紀委國家監委案件監督管理室在官方刊物上發文點出「兩多兩少」現象，特別是全中國超過四分之一的縣「全年沒有留置一名縣管幹部」，提出要破解縣域「熟人社會」辦案難等問題。

最新出版的一期官方刊物《中國紀檢監察》雜誌刊發了由「中央紀委國家監委案件監督管理室」署名的文章，點出「兩多兩少」現象，即查辦一般黨員幹部案件多、查辦縣管幹部案件少，留置上級交辦人員多、留置縣管幹部少，全中國超過四分之一的縣全年沒有留置一名縣管幹部。

文章提出要「制定深化運用指定管轄和提級辦理推動市縣兩級紀委監委案件查辦工作的指導意見」，強化省級紀委監委對市縣兩級紀委監委查辦案件工作的領導，對干擾多、阻力大、群眾反映強烈的重大複雜案件，開展異地辦案、提級直辦，破解縣域「熟人社會」辦案難等問題。

所謂「縣管幹部」，主要是正科、副科級幹部，包含鄉鎮長、鄉鎮街道辦主任、還有縣裡面的縣直部門、事業單位領導幹部等，他們由縣委常委會研究決定任免為主，是基層治理的主要官員。中國目前有2,800餘個縣級行政區，根據中紀委的說法估算，有700個以上的縣，全年沒有留置一名縣管幹部。

至於「留置」，指的則是中共官場獨特的一項措施，中國「監察法」有相關規定，通常留置地點是紀委監察委辦案基地、廉政教育基地、幹部教育培訓中心等地，留置時間為三個月，經批准可延長一次，所以最長為六個月，期間不能會見律師與家屬。

據中央紀委國家監委網站先前消息，2023年官方共立案62.6萬件，其中立案鄉科級幹部8.9萬人；處分鄉科級幹部8.2萬人，一般幹部8.5萬人，農村、企業等其他人員41.7萬人。

中共

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