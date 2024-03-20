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庫克現身上海見供應商 強調中國對蘋果供應鏈重要性

記者林宸誼／即時報導
蘋果CEO庫克20日現身上海，下午與比亞迪董事長王傳福、藍思科技等蘋果供應商見面。庫克表示，對於蘋果的供應鏈來說，「沒有比中國更重要的地方。」（歐新社）
蘋果CEO庫克20日現身上海，下午與比亞迪董事長王傳福、藍思科技等蘋果供應商見面。庫克表示，對於蘋果的供應鏈來說，「沒有比中國更重要的地方。」（歐新社）

蘋果CEO庫克20日現身上海，上午先是與演員鄭愷在外灘自拍兼吃小籠。下午與比亞迪董事長王傳福、藍思科技等蘋果供應商見面。庫克表示，對於蘋果的供應鏈來說，「沒有比中國更重要的地方。」

由於蘋果上海第8家直營店「Apple 靜安店」將於21日開幕，外界認為庫克不僅將親自站台，還將參加24日至25日在北京釣魚台國賓館舉行的中國發展高層論壇。

財聯社報導，庫克指出，其實過去30年蘋果一直不斷的在拓展在中國的供應鏈，而且不斷的在加大投資，現在的工廠現代化水準非常的高，「但是如果說放眼10年之後，回過頭來看，可能就不覺得今天的現代化程度有多高了，因為我們會不斷的去進步。」

澎湃新聞報導，比亞迪董事長王傳福，20日下午現身位於上海的蘋果中國總部，與庫克見面。

當天，比亞迪電子、藍思科技、長盈精密等蘋果供應商，也展示了智慧製造技術以及為蘋果生產的零部件和產品。王傳福和庫克一起參觀了比亞迪的展台。

被問及 iPhone 在人工智慧（AI）方面有何進展時，庫克指出，AI 已經運用在了蘋果產品上，例如 Apple Watch 的摔倒檢測、iPhone 預測性文本輸入等功能，都是由 AI 完成驅動。他重申：「蘋果的生成式 AI，在今年晚些時候會有新聞宣布。」

路透引述知情人士表示，一年一度的中國發展高層論壇，將於本月24日至25日在釣魚台國賓館舉行，中國國務院總理李強計畫出席，但不會像往年般，與來訪的外資企業行政總裁和管理層會面。

消息指出，論壇細節仍在敲定，最終可能有變。而過往論壇的常客，包括庫克和對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）等。

庫克 釣魚台 AI

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