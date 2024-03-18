王文濤會雅詩蘭黛集團總裁：歡迎美企持續扎根中國

圖右為中國商務部部長王文濤，圖左為雅詩蘭黛集團總裁兼首席執行官傅懿德。圖／取自中國商務部網站

中國商務部 部長王文濤18日會見美國雅詩蘭黛（Estee Lauder）集團總裁兼首席執行官傅懿德（Fabrizio Freda），雙方就中美經貿關係、雅詩蘭黛在華發展等議題進行交流。王文濤表示，中國擁有超大規模的中等收入群體，市場潛力持續釋放，歡迎包括雅詩蘭黛在內的美國企業繼續扎根中國，共享中國的龐大市場紅利。

據中國商務部網站消息，王文濤在會面時強調，中國堅定不移推進高水準開放，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，提升外籍人員來華便利性，積極回應包括美資企業在內的外資企業合理關切。

他還指，中國擁有超大規模的中等收入群體，市場潛力持續釋放，歡迎包括雅詩蘭黛在內的美國企業繼續扎根中國，共享中國開放發展和龐大市場的紅利，為兩國民眾帶來更多福祉。

傅懿德則稱，雅詩蘭黛珍視在華發展30多年來取得成績，將中國視為全球增長最快的市場之一，願繼續深耕中國市場，為中國消費者提供更好產品和服務。

另，據紅星新聞，雅詩蘭黛最新季度的財報顯示，2024財年第二季（2023年10月至12月），雅詩蘭黛營收為42.79億美元，年減7.38%，同期，集團淨利為3.24億美元，年減18.39%。事實上，2024財年第二季已經是雅詩蘭黛營收獲利雙雙下滑的第七季了。

值得注意的是，在中國市場，電商平台數據顯示，雅詩蘭黛也被萊雅（L'Oreal）和一些中國國產護膚品牌擊敗。其中，在抖音 2023年「雙11」美容護膚類目GMV（商品成交總額）前3名品牌分別是珀萊雅、韓束、萊雅。而在天貓「雙11」護膚品牌銷量榜中，雅詩蘭黛也消失在美妝品牌前三的行列之中。