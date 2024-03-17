傳阿里向中糧出售大潤發、盒馬鮮生 官方這麼說

阿里巴巴旗下的盒馬鮮生超市。（本報系資料照片）

中國網路巨頭阿里巴巴在傳出正考慮出售銀泰百貨後，近日再有消息指稱，阿里巴巴正在尋求出售部分消費部門包括盒馬鮮生、大潤發等資產。17日，有消息指出，阿里內部基本已確定把大潤發和盒馬出售給中糧，大潤發預估約人民幣100億元，盒馬預估約200億元。對此，盒馬及大潤發相關負責人皆回應稱，有關出售消息為「假的」。

第一財經指出，大潤發方面稱，目前正忙於在中國全國擴張，從今年1月開始，高鑫零售（大潤發主體上市公司）便加速開店。大潤發、大潤發super、M會員商店等多個業態今年將在中國陸續開出21家門市，包括四川、湖北、江蘇、山東、浙江、廣東、海南多個省市。

同時，大潤發再指，基於各地市場與顧客需求變化進行營運調整，也將對10年以上大潤發門市進行重裝改造，預計完成90家門市的2.0版本重構。

中新經緯指出，3月16日，有消息稱，阿里內部基本上已經確定，把大潤發和盒馬出售給中糧，大潤發約預估約人民幣100億元左右，盒馬約預估200億元左右，雙方框架協議已經擬定，是馬雲 在阿里內部做了最後拍板。

值得注意的是，盒馬已不只一次遭傳出出售消息。去年12月，盒馬也曾否認被出售傳聞，彼時有消息稱阿里集團CEO吳泳銘做出了一系列資本規劃，盒馬已經在考慮出售，盒馬方面闢謠稱「被出售傳聞不實」。

今年3月初，多家盒馬門店傳出撤櫃關門的消息。3月6日，盒馬官方聲明稱，由於物業合約到期，和個別商場不景氣等原因，今年上半年盒馬鮮生正常進行尾部門店汰換，在中國範圍內關閉6至7家門市，並在附近尋找更優秀的物業，承接消費需求。同時，超過360家門市正常運作中。

事實上，今年2月，阿里巴巴集團董事長蔡崇信在其財報電話會議上也對「阿里退出實體零售」相關消息回應稱，「目前阿里的資產負債表上依然有一些傳統的實體零售業 務，他們不是核心的聚焦業務，阿里退出也是合理的。但考慮到當前的市場情況，退出可能需要時間去實現。」當時，該回應引發外界對阿里巴巴退出銀泰、大潤發、盒馬等業務的持續猜測和關注。

路透2月初曾指，有知情人士表示，關於上述出售計畫正值阿里董事長蔡崇信和新任命的首席執行官吳詠銘領導下，已將重點轉向核心盈利電子商務業務模式，同時切割非核心虧損部門之際。

市場研究公司凱度消費者指數總監楊傑全指出，隨著阿里管理層的變動，更加專注於自己的核心業務，而「這顯然是中國內的電子商務」，阿里更希望投資 更多人工智慧、雲計算以及海外擴張。