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中國央行：持續完善金融監管 建好各類防火牆

記者賴錦宏／即時報導
人行稱，下一步將穩步推進金融市場高水平對外開放。(路透)
人行稱，下一步將穩步推進金融市場高水平對外開放。(路透)

中國人民銀行（中國央行）表示，將持續完善金融監管；完善與金融業高水平開放要求相適應的風險防控體系，建好各類防火牆，堅決守住不發生「系統性金融風險」的底線。

人行微信公眾號12日發布題為《堅定不移推動金融業高水平開放》的文章。在防控金融風險方面，文章提到，要不斷完善宏觀審慎政策框架，加強對金融風險的監測、評估和預警，豐富宏觀審慎政策工具箱。加快推進金融穩定保障體系建設，完善金融穩定立法和金融穩定保障基金管理制度，進一步健全金融風險防範、化解、處置長效機制。

同時，持續健全跨境資金流動宏觀審慎管理，維護外匯市場平穩運行。

其中，大幅放寬金融服務業市場准入，不斷完善准入前國民待遇加負面清單管理制度；穩步推進金融市場高水平開放，形成涵蓋股票、債券、衍生品及外匯市場的多管道、多層次開放格局；扎實推動人民幣在國際貿易和金融交易中獲得廣泛使用。

文章還提到，完全取消銀行、證券、基金管理、期貨、人身險領域的外資持股比例限制，在企業徵信、評級、支付等領域給予外資機構國民待遇，放寬對外資機構在資產規模、經營年限等股東資質方面的要求，大幅擴大外資機構業務範圍。並且在開展新業務試點時對中外資機構一視同仁。

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