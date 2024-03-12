外商投資30年新低 陸駐英使館：嚴重誤導，FDI升降是常態

由於有英媒近日稱中國吸收外資創30年低，中國駐英使館發言人回應批，有關媒體面解讀中方相關統計數據，是嚴重誤導讀者。他稱，全球外商直接投資（FDI）升降是常態，中國吸收外資仍處於歷史高位。（新華社）

針對英國近日有媒體報導稱，「中國吸收外資跌至30年來新低」。對此，大陸駐英國大使館 回應表示，英媒報導片面解讀中方有關統計數據，嚴重誤導讀者。有關媒體客觀應全面報導中國經濟，不要錯失機會、反噬自身。他還強調，全球外商直接投資 （FDI）有升有降是常態，中國吸收外資仍處於歷史高位。

據大陸駐英國大使館網站發布的新聞稿，使館發言人批評，英媒報導片面解讀中方有關統計數據，是嚴重誤導讀者，並且暴露出有關媒體在涉華經濟報導上的不專業、不嚴謹。

該發言人稱，全球外商直接投資有升有降是常態，中國外商直接投資與全球走勢基本一致。解讀有關數據需全面考慮其歷史基數和波動情況，某一年份數據下降不能簡單得出「外資逃離中國」結論。

這份新聞稿進一步引述大陸商務部數據指出，中國吸收外資仍處於歷史高位。2023年中國實際使用外商直接投資額1,633億美元，是僅次於2021年和2022年的歷史第三高 。

該發言人強調，中國吸引外商投資優勢更加顯著。從產業基礎和內需潛力來看，中國是全世界唯一擁有全工業門類的國家，產業配套和整合能力強，勞動力素質較高，將為來華企業發展提供更強的支持。