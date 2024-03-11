抵抗外國「去中國化」智囊倡建「中國邊疆學會」

中國歷史研究院中國邊疆研究所所長邢廣程，近日在大陸兩會高聲倡議成立「中國邊疆學會」。（圖／取自上海交通大學國際與公共事務學院官網）

大陸官方近年來以「鑄牢中華民族共同體意識」為邊疆治理的最高準則，2023年「文化傳承發展座談會」釋出了極為濃厚的國家統一訊號，這次大陸全國「兩會 」期間，大陸官方智囊就公開提案，從外國「以邊制華」、「去中國化」的角度為起點，大力倡議籌建「中國邊疆學會」，包含傳輸給大陸外交、國防領域，加強維護國家統一。

中共 總書記習近平 2023年6月在「文化傳承發展座談會」強調中華文明具有突出的統一性，「決定了國家統一永遠是中國核心利益的核心」，而現場發言的中國社會科學院學部委員、中國歷史研究院中國邊疆研究所所長邢廣程則提到，一部近代史就是中華民族共同抗擊外敵入侵和救國圖存的歷史，實現中國式現代化「需要高舉愛國主義旗幟」。

作為官方的邊疆智囊，邢廣程也是大陸十四屆全國人大代表，隸屬於新疆自治區代表團，今年「兩會」期間，他公開提倡成立「中國邊疆學會」，強調美西方在涉疆、涉藏、涉海、涉港、涉台等領域大搞「以邊制華」，必須強化升級邊疆研究。

他於近日接受本報記者書面採訪，解釋為何他倡議盡快成立「中國邊疆學會」大陸全國性一級學會。

邢廣程提到，大陸邊疆話語體系面臨國外相關研究「去中國化」的嚴重衝擊。無論是日本「滿蒙非中國論」、「長城以北非中國論」、「滿蒙一貫獨立論」、「中國南北對抗論」，還是歐美「內亞」史觀、「新清史」敘事、「贊米亞」概念，「均試圖在模糊中國的邊疆主權，割裂中國歷史發展整體性與多樣性的統一，淡化中華民族共同體意識」。

他認為組建「中國邊疆學會」，著力組織一支能夠滿足新時代邊疆治理要求的邊疆研究專家隊伍，可集中全大陸力量，展開重大理論性、關鍵性問題研究、開展國際學術交流、合作；也可組織大陸學術界發聲，「逐步形成我國學術界在國際同行中的話語體系」。

學術專長主要是蘇聯、俄羅斯與中亞歷史的他也建議在黨政機關、企事業單位，「尤其是外交、國防等各類涉邊疆治理的領域」逐步加強邊疆學知識教育，全面普及邊疆知識，鑄牢維護國家統一和領土完整的意識。

邢廣程強調，構建成熟的中國邊疆學，「是中國治理國家的需要」，邊疆是古今中國疆域的重要組成部分，「祖國統一、民族復興的關鍵在邊疆」，這也是中共總書記習近平提出「治國必治邊」戰略的根本原因。

最後，對於大陸清史研究巨擘戴逸日前不幸去世，如何評價他主持編修的清史？邢廣程則指出，戴逸為大陸清史研究作出了開創性的貢獻，他的不幸去世是大陸清史學界的一大損失。邢廣程特別提到自己去年主編了《清代國家統一史》，設有專章闡述了清代對台灣的治理，「以充分的史料正面駁斥了『新清史』的錯誤觀點」。