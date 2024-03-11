兩岸漁船談判破局後 大陸「最高指導機關」表態了

大陸「中國紅十字會」常務副會長王可11日仍強調「人道」的重要性。（記者廖士鋒／攝影）

金門漁船案兩岸談判破局後，陸方人員以紅十字會身分赴金門談判的代表丟下一句「相關後果由民進黨 當局負責」後返回大陸，各界持續關注後續效應，而大陸紅十字會常務副會長王可接受訪問時，則強調人道問題一定要重視，對現況指出「誰都不願意看到」，並說「相信會找到一個好的方式（解決）」。

漁船事件雙方歷經15輪談判最終於3月5日談判破裂，泉州紅會人員返陸，期間大陸海警局開始在金廈海域常態化「執法巡查」，大陸官方也公開否認「禁限制水域」，兩岸「現狀」再度發生變化。

王可是大陸「中國紅十字會」（即大陸的紅十字總會）黨組書記、常務副會長，同時也是大陸十四屆全國人大代表，隸屬於甘肅 省代表團。根據大陸「紅十字會法」，明確提到「上級紅十字會指導下級紅十字會工作」，所以就金門漁船案，大陸紅十字總會是形式上最高指導機關。

11日下午大陸全國人大會議 閉幕前，王可一步入人民大會堂，諸多台灣媒體就向其詢問對於金門漁船案的態度，他先提到，這涉及到一個人道問題，「人道問題一定要重視，人的生命是最高的，我想一定會按照人道主義原則處理」。而就目前談判破裂、後續能否找到方式處理，他則指出這是「誰都不願意看到的這個事實」，並說「相信會找到一個好的方式（解決）」，旋即步入會場。

就此事件，大陸福建省紅十字會副會長董良瀚2月27日已向本報表示，福建紅會與總會都很重視，他認為，以台灣的社會經濟社會發展的狀況，「不可能沒有錄像（影像）」。同時也強調紅會關注的是人道與生命健康，兩岸紅會溝通管道很重要。

而泉州市長蔡戰勝則於6日受訪指出，「我們一直秉持兩岸一家親的理念，我們在沿海多地設置多個設施，服務於海峽兩岸的漁民方便，特別是在沿海多地設置方便於台灣漁民的避風、供給、應急等設施」。他強調，「反觀是台灣當局，以各種理由對大陸漁船進行暴力，無視大陸漁民的生命財產安全，我們對此行其行徑表示極其憤慨」。