有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

「愛國」已被利用來發展成為一門生意。諾貝爾 文學獎得主莫言被指作品涉嫌美化侵華日軍，飲料巨頭農夫山泉 及其掌門人鍾睒睒 遭到網路圍攻，都是大陸網友扛着「愛國」旗幟出征，賺取流量。最新傳出全球最大的電動汽車生產商比亞迪董事長王傳福也被盯上，被指婚內出軌女高管，兩名私生子女均為美國籍。

3月9日，在網上流傳的一段影片中，鬆散機車創始人張小雷實名舉報比亞迪黨委書記王傳福婚內出軌女高管，並指女高管以及兩名私生子女均為美國籍，私生子現已經參與比亞迪業務，將導致數百萬比亞迪車主的個人訊息和道路訊息被「美國人」掌控。

公開資料顯示，張小雷旗下的公司曾與比亞迪有合作，但後來發生「合同糾紛」。舉報的內容不是比亞迪偷稅漏稅等違法行為，而是以「愛國」的名義拿老闆私生活說事。但不少網友人為，即使內容屬實，但比亞迪是民營企業，不宜以國家幹部的道德標準來衡量。至於信息外洩，則純屬「莫須有」。舉報影片已在抖音平台遭刪除。

農夫山泉及其創始人鍾睒睒此前已經深陷公關危機。娃哈哈集團創始人宗慶後逝世後，與宗慶後有過交集、後來成為對手的鍾睒睒，被網絡謠傳「靠娃哈哈賺第一桶金」、「忘恩負義被娃哈哈開除」，最新又被網友指其茶飲包裝充斥「日本元素」，轟其涉辱華、不愛國，呼籲抵制，事件令農夫山泉的銷量和股價雙雙下跌。

大陸經濟下行之際，官方顯然也不希望「仇恨民企」情緒高漲。微博已通報一批用戶因惡意造謠或攻擊詆毀民營企業、企業家被禁言，批評「有少部分使用者搬運短影音平台內容蹭炒熱點，通過拉一踩一、惡意關聯等方式煽動群體對立情緒。」不過，打著「愛國」旗號符合主旋律，基本上是穩賺不賠，還會有民企被出征。