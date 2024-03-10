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中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

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中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

中央社倫敦10日專電
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

名為莎拉（Sarah）的一位旅英中國留學生近期在10多天內向詐騙集團陸續匯款約17萬英鎊（約21.8萬美元），只因詐騙集團成員偽裝成中國官員，宣稱她涉嫌金融詐騙，必須儘快繳交保釋金才能脫身。

一如其他許多國家，英國近年也面臨詐騙案件日益猖獗之苦，且詐騙集團的「全球化」經營模式及運用新科技的能力往往造成執法困難。

根據總部位於比利時的國際大型會計事務所BDO今年2月發布的資料，在2023年英國境內的詐騙案不法所得較前一年翻倍，來到23億英鎊，金額是近20年來第2高。

BDO示警，實際金額應該比23億英鎊「高出許多」。英國官方長期執行的「英格蘭與威爾斯犯罪調查研究」計畫（Crime Survey for England and Wales）資料顯示，估計每7件詐騙案中，僅不到1件的被害人曾向警方報案。

BDO的報告提到，英國的詐騙熱點以倫敦和英格蘭東南部排名第一，「產值」年增率高達170%。

英國「泰晤士報」（The Times）9日刊出長篇報導，兩名具英國留學經驗的中國人分別分享被販運至緬甸從事詐騙、以及在英國遭遇詐騙的經歷，藉由被害人現身說法提高公眾警覺、鼓勵受害者發聲。

報導僅提到詐騙集團為中國犯罪組織，未說明集團成員是否包含來自其他國家或地區的人士。

根據報導，有一天，當21歲的莎拉在大學宿舍收拾行李準備隔天飛往香港探視母親，她的手機鈴響。

對方自稱是中國駐英大使館官員，宣稱莎拉的學生簽證有問題，因為她名下一張金融卡與發生在中國的一起金融詐騙案有關。對方提供她號稱是上海警方的聯絡方式，要她儘快聯繫。

莎拉後來與一名身著制服的男性視訊，對方看來是員警。該名男子告訴莎拉，她涉嫌一起大規模金融詐騙案。

男子隨後出示有莎拉照片和護照資料的「通緝令」，並宣稱莎拉名下的金融卡在詐騙案扮演關鍵角色，總計有17名被害人因此遭誆騙超過30萬英鎊。

為加強威嚇效果，該名男子向莎拉播放影片，影片顯示一名男性從高樓跳下死亡。偽裝成員警的男子告訴莎拉，影片中自殺身亡的男性就是其中一名被害人，他被騙的錢就是匯到莎拉的金融卡。

假員警宣稱，莎拉只要一入境中國，就會被逮捕，而她的母親也會遭遇後果，莎拉的唯一出路就是立即交付保釋金。

儘管莎拉猜測自己可能被盜用身分、也是犯罪被害人，她依然非常緊張。她認為視訊另一端是真員警，而未能保護個人資料是她的疏失。

此外，無論是在中國或香港，挑戰、質疑執法及安全單位人員或其他「權威人士」，往往被視為不智之舉。莎拉也為自己的英國居留身分及母親的安全擔心。

莎拉因此按指示取消香港探親行，開始籌措資金，匯到一個中國的銀行戶頭。

假員警密切追蹤監控整個過程，並警告莎拉不得向任何人透露，理由是案件仍在偵查中，若莎拉對外洩漏任何資訊，她將進一步因為破壞調查遭起訴。

假員警再度向她出示影片，這次內容是一名詐騙嫌疑人被逮捕和訊問。假員警宣稱，看過影片，莎拉就會對自己入境中國後的可能遭遇有心理準備。莎拉心生恐懼。

她隨後以辦理行政手續需提供財力證明為由，請母親暫時匯入一筆錢。在10多天內，莎拉匯出總計約17萬英鎊。她說，由於十分焦慮不安、難以正常飲食和睡眠，她的思考能力明顯下降。

「泰晤士報」報導，完成第3次匯款後，莎拉才開始懷疑事情不對勁，並向中國和英國警方報案。但詐騙集團成員在清空、關閉銀行戶頭後旋即「消失」，莎拉十之八九無法追回損失。

她說，這場經歷對她衝擊很大，她曾有自殺念頭，幸好家人後來不僅諒解，並給她強大的心理支持。

貨真價實的中國警方後來告訴莎拉，這一切幾乎可以確定是出自以緬甸為根據地的中國犯罪集團之手，受害人遍布全球。

莎拉說，她已將相關情況告知校方。校方除了部份減免她下一個學年的費用，也請她透過電子郵件對其他外國留學生示警，避免更多人受害。

詐騙集團 香港 中國留學生

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