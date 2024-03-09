中國政協「政治決議」涉台內容 提兩岸和平統一進程

中國政協會議10日上午閉幕，通過的政治決議包含有涉台內容。（記者廖士鋒／攝影）

中國全國政協十四屆二次會議6天的議程到了最後一天，中國政協主席王滬寧在閉幕會上發表講話並未涉及兩岸議題，但大會「政治決議」仍強調要「深化兩岸各領域融合發展，共同推進祖國和平統一進程」。

10日上午是2024年中國全國政協十四屆二次會議6天議程的最後一天，全票通過的中國政治協商會議第十四屆二次會議「政治決議」，也提到了涉台論述，該決議指出，「要學習貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略，團結一切可以團結的愛國力量，深化兩岸各領域融合發展，共同推進祖國和平統一進程」。就港澳方面則是提到要「堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針」。

上述內容是針對中共 總書記習近平 在民革科技界環境資源界委員聯組會談話的表述，此外，現場議事人員宣讀的「政治決議」還提到，過去一年「中國特色大國外交成效顯著」，經濟社會發展主要目標任務圓滿完成，「極大增強了全國各族人民的信心和底氣」。

今年是中國全國政協成立75周年，決議指出，要發揮「我國新型政黨制度」優勢，「鑄牢中華民族共同體意識」，堅持「我國宗教的中國化」方向，加強同黨外知識份子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士聯繫，全面準確堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧，「鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線」。

王滬寧在談話中則提到，「只有毫不動搖堅持中國共產黨 領導，中國式現代化才能前景光明、繁榮興盛。我們要深刻認識中國共產黨團結帶領全國各族人民為實現社會主義現代化而不懈奮鬥的光輝歷程、付出的巨大努力、作出的重大貢獻，團結引導參加人民政協的各黨派團體、各族各界人士堅定不移聽黨話、跟黨走」。