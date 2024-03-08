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「外交戰狼」中大使盧沙野談外交：中國不能再韜光養晦

記者陳宥菘／即時報導
中國「外交戰狼」盧沙野近日談及中國外交方向時表示，「中國不能夠再像過去那樣韜光養晦了」。（路透）
中國「外交戰狼」盧沙野近日談及中國外交方向時表示，「中國不能夠再像過去那樣韜光養晦了」。（路透）

被外媒形容為「外交戰狼」的中國駐法大使、全國政協委員盧沙野近日回到北京出席兩會，並給出外交領域的最新評論意見。對於中國外交方向，他表示，中國不能夠再像過去那樣韜光養晦了，「你成為一頭大象了，不可能再躲在樹後面」。

盧沙野6日接受陸媒中國青年報旗下媒體「青蜂俠」專訪時，作出上述表示。他說，如果一個國家要擴大自己在國際上的地位和影響，就要更積極參與全球治理和多邊事務，包含與發展中國家的關係。如果是一過有責任、有擔當的大國，講正義、靠得住，對方便願意與之交往、肅然起敬。

他表示，過去比較貧窮的時候，西方國家和中國打交道是俯視，但現在基本上是平視，「個別情況下可能都是仰視」。

他強調，大國要有大國的樣子，不能夠像過去那樣一味地韜光養晦了，「這光也韜不住了，晦也養不住了，你是成為一頭大象了，你不可能再躲在樹後面」。

「韜光養晦」的方針源自鄧小平。1989年後，中國面對西方國家的制裁和壓力，鄧小平定下了「冷靜觀察，韜光養晦，決不當頭」，以及「韜光養晦，有所作為」等外交戰略方針。直到十八大後，中國外交風格發生轉變，外交官員比以往更積極搶佔輿論陣地，捍衛中國立場，被形容為「戰狼外交」。

盧沙野在接受中新社訪問時則談及中法關係，他以「登高望遠、獨立自主、求同存異」來形容他眼中兩國60年交往的啟示。

他強調，中法之間的分歧點不應成為雙方合作的障礙，雙方的不同之處恰恰是彼此可以藉鑑的地方，「文化借鑒，經濟互補，哪怕是政治上的不同之處，也可以相互傾聽」。

他還表示，希望法國能夠在歐盟中發揮帶動作用，引領歐洲其他國家消除對中國的誤解、疑慮，使中歐關係走上一個健康發展的軌道。

盧沙野 兩會 歐盟

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