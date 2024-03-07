人大代表：兩年內突破固態電池研發 充一次電跑一千公里以上

大陸全國人大代表，中國科學院院士、南開大學副校長陳軍。 (澎湃新聞)

據《澎湃新聞》報導，3月8日上午，在人民大會堂中央大廳北側舉行十四屆全國人大二次會議第二場「代表通道」集中訪談活動，邀請部分全國人大代表接受訪問。大陸全國人大代表，中國科學院院士、南開大學副校長陳軍在媒體提問電池創新的進展如何時表示，他所在團隊已研發出400Wh/kg的固態電池，未來一到兩年要突破600Wh/kg固態電池的研發，充一次電動電動車 就可以跑1000公里以上。

有記者提問，小到手機，大到新能源汽車，電池直接影響著消費者的使用體驗，請陳軍分享目前電池創新的進展？

陳軍在電池領域已經做了30多年的研究。他表示，目前電動車還跑得不夠快，充電也不是夠快，特別是在寒冷的天氣還容易趴窩等等。這些現象背後基本上都跟電池有關，因此研究更高性能、更安全的電池，無論是在電動車產業或儲能領域都是重大科技。

報導稱，陳軍團隊開發了超越傳統的電池新體系，提出了新的電池工作原理，創造了新的電池材料，讓電池的能量密度大幅提升、電動車的行駛里程大大提升。同時，設計製備了可全天候、寬溫域工作的阻燃電解液，可在攝氏零下70度工作的大容量電池。目前固態電池是各國研發的重點，一旦產業化，將改變電動車產業格局，開啟電動航空等新興市場 。

陳軍答覆時介紹，其所在團隊積極承擔國家重大研發計劃、重點研發項目，聯合北京的科技創新優勢單位協同攻關，已研發出400Wh/kg的固態電池，這跟目前市場上最先進的300Wh/kg的鋰電子電池能量密度相比超出30%。

他說，未來一到兩年要突破600Wh/kg固態電池的研發，充一次電動電動車就可以跑1000公里以上。同時在快速充電、低溫 性能和安全性能方面也都要大幅提升。這是一個在全球具有引領性的技術變革，我們也積極去搶佔動力電池和電動車未來發展的制高點。