朝鮮半島緊張 王毅警告：破壞地區穩定會付出巨大代價

中國外長王毅7日強調，朝鮮半島病根是「冷戰殘餘猶存」。（記者廖士鋒／攝影）

南北韓關係近期相當緊張，雙方政治定位發生了巨大變化，對於朝鮮半島局勢，中國外長王毅 警告，「誰要借半島問題開冷戰對抗的倒車，就要承擔歷史責任；誰要破壞地區的和平穩定，就會付出巨大代價」。

王毅7日上午出席中國全國人大舉辦的記者會時，就朝鮮半島議題做出回應。他指出，朝鮮半島問題延宕多年，病根是清楚的，就是「冷戰殘餘猶存」，始終沒有建立起和平機制，沒有從根本上解決安全問題。藥方也是現成的，就是中國提出的「雙軌並進」思路和「分階段、同步走」原則。

他強調，當前半島局勢日趨緊張，是中國不願看到的，「世界已經夠亂了，半島不應再次生戰生亂」。他警告道，誰要借半島問題開冷戰對抗的倒車，就要承擔歷史責任；誰要破壞地區的和平穩定，就會付出巨大代價。

王毅重申，中國在半島問題上的立場是一貫的，所有努力集中到一點就是致力於半島地區的和平穩定和長治久安。「當務之急是停止威懾施壓，擺脫輪番升級的對抗螺旋。根本之道是重啟對話談判，解決各方尤其是朝鮮方面的合理安全關切，推動半島問題的政治解決進程」。

值得一提的是，王毅7日一共回答了21個問題，但並沒有涉及到日本。此前包含2020年、2022年、2023年外長記者會都有特別針對日本議題回應，2023年時任中國外長秦剛 強調，日本軍國主義曾給中華民族造成深重傷害，至今依然隱隱作痛。「中國人民不會忘記，日方也不應忘記。忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯」。