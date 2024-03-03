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中國建案淪爛尾交樓難 人大代表提議取消預售屋

中央社台北3日電
中國全國人大代表朱徵夫建議取消預售屋制。(路透)
中國全國人大代表朱徵夫建議取消預售屋制。(路透)

中國房地產開發商爆雷違約債台高築，導致建案爛尾交樓難，全國人大代表、執業律師朱徵夫說，上述問題的癥結之一在於地方政府監管預售資金不力，既然如此不如取消預售屋制純賣成屋。

中國媒體每日經濟新聞今天報導，朱徵夫身兼廣東省破產管理人協會會長，常受理房地產企業重整、清算事務和購房者的法律訴訟。

報導指出，因為看過太多購屋者花畢生積蓄買房沒如願交屋的慘況，感慨若當初他們買成屋，何必承受這樣的風險？於是在今年「兩會」召開前夕草擬「關於取消商品房預售制度的建議」。

朱徵夫表示，商品房預售制度的5大弊端，包括購屋者承受巨大單方面風險；預售資金監管形同虛設；助長房企高槓桿高風險開發模式；增加政府管理成本；房地產資金風險最終轉嫁給金融系統，引發系統性金融風險。

他說，特別是地方政府對於預售資金監管不到位，以致預售資金往往未能依照規定進入銀行的監理帳戶；或雖進入監理帳戶，但房地產企業用提前支取資金、虛報工程進度等各種辦法套取預售資金，監理帳戶形同虛設。

朱徵夫表示，既然如此，「那麼不如取消預售制度，實行現房銷售」，並說企業在交付房屋前收取全部預售款，意味著把風險和融資壓力提前轉嫁購屋者。

他說，一旦建案出問題，購房者就面臨著延期交屋甚至爛尾、房屋品質有問題、配套設施虛假宣傳等不可預知的重大風險，還有可能面臨自身貸款的違約。

朱徵夫表示，商品房預售制度雖然積累社會資金發展房地產並改善城市建設，但是落入房地產存量競爭階段，預售制度的弊端隨即浮現。

他說，特別是房地產市場處於低迷之際，預售屋制度使得購屋者陷入風險當中，導致「買房子就像是開盲盒，不知道將來收到的是怎樣的產品」。

朱徵夫表示，何況房地產開發商的品質良莠不齊，優秀的企業交付信守承諾，但對於許多沒有經驗的購屋者來說，還是很容易承受很大的風險。既然如此，就不該繼續推行商品房預售制度。

房地產 貸款 破產

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