中國全國政協會議4日開幕 會期僅6天仍未回到疫情前

中國全國政協副秘書長劉結一3日宣布，今年政協會議會期6天。（記者廖士鋒／攝影）

中國今年「兩會 」仍循例由全國政協領跑，3日下午在人民大會堂舉行記者會，身為這次政協大會發言人的劉結一表示，今年十四屆政協第二次會議將於4日登場，3月10日閉幕，會期再度縮短到6天。

3日下午的這場記者會，由國台辦前主任、現任中國全國政協副秘書長、政協外事工作委員會副主任劉結一擔任發言人，記者會由中國全國政協副秘書長鄒加怡、全國政協辦公廳新聞局長周北川擔任主持人。

記者會上，劉結一先通報會議議程安排，這次開幕時間是4日下午3時在人民大會堂開幕、閉幕為3月10日上午、期間主要議程包含聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告，列席中國十四屆全國人大二次會議，聽取討論政府工作報告、審議相關決議等文件。

這次會議將安排2次大會發言，此外還有界別聯組會、界別協商會等會議，另有三場「委員通道」採訪活動，並在各委員駐地設立網絡影音採訪間。

中國全國政協主席王滬寧預計4日向大會做常委會工作報告。劉結一強調，今年是中共建政75周年，也是中國人民政協成立70周年，「開好這次政協大會具有重大意義」。

去年中國全國政協十四屆一次會議，也是換屆會議，自2023年3月4日在人民大會堂開幕，3月11日下午閉幕，會期7天半。至於前年2022年全國政協十三屆五次會議，則是於3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。而2021年則是3月4日下午三點到3月10日下午，會期6天半。