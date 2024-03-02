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印度媒體專訪吳釗燮 中使館不滿：違反一中原則

記者陳宥菘／即時報導
台灣外交部長吳釗燮2月29日接受印度電視新聞頻道News X視訊專訪。（取自台灣外交部）
台灣外交部長吳釗燮2月29日接受印度電視新聞頻道News X視訊專訪。（取自台灣外交部）

台灣外交部長吳釗燮2月29日接受印度電視新聞頻道News X視訊專訪，談及台印簽署移工MOU，並表達對台印簽署自由貿易協定的期盼。但這則報導看在中國駐印度使館的眼中，已嚴重違反一個中國原則，今（2日）發聲喊話要印度媒體不為「台獨」勢力提供發聲平台。

中國駐印度使館發言人2日在官網發布聲明表示，某印度電視台播出對「台灣民進黨當局外事部門負責人」吳釗燮進行的採訪，為其「台獨」和虛假言論張目，已嚴重違反一中原則，「是完全不可接受的」。

聲明表示，「一個中國原則的涵義是清晰、明確的，即世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，而中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。」

聲明並稱，這為聯大第2758號決議所確認，也是中國和有關國家建立和發展外交關係的政治基礎。

聲明指出，聯合國對台灣使用的稱謂是「台灣，中國的省」，並引述聯合國秘書處法律事務辦公室官方法律意見的說法指，「台灣作為中國的一個省沒有獨立地位」，「台灣當局不享有任何形式的政府地位」。

中國駐印度使館聲明稱，無論「台獨」勢力如何扭曲事實、鼓吹「台獨」，都無法改變上述歷史和法理事實。

中國駐印度使館強調，所有與中國建交的國家都應堅定地履行堅持一中原則的承諾，這也是印度政府的官方立場。我們敦促印度相關媒體「在涉及中國主權和領土完整等重大核心利益的問題上秉持正確立場，恪守一中原則，不為台獨勢力提供發聲平台，避免發出違反基本常識的錯誤信號，不要誤導大眾」。

印度 一中原則 聯合國

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