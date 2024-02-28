百度去年淨利倍增 AI成為增長新動力

百度去年全年營收和利潤均超市場預期，其中，AI成為百度的增長新動力。(網路照片)

中國網科巨頭百度 28日發布2023年第4季度及全年財報，2023年總營收達人民幣1,345.98億元，年增9%；歸屬百度的淨利人民幣203.15億元，年增169％，每股美國存託股收益人民幣55.08元（7.76美元）。

百度去年全年營收和利潤均超市場預期，其中，AI 成為百度的增長新動力。

據香港經濟日報報導，百度創辦人、董事長兼執行長李彥宏表示，去年在更新文心大模型與文心一言、重構產品和服務、以及商業化方面取得重大進展。同時，百度核心業務保持韌性和健康發展，未來會繼續堅定對生成式AI及基礎模型的投入。

百度財務長羅戎表示，過去一年，集團持續專注於提升營運效率；2024年將繼續提高營運效率。

智慧駕駛方面，百度的自動叫車服務蘿蔔快跑去年第4季度提供83.9萬次乘車服務，按年增長 49％。截至2024年1月2日，蘿蔔快跑在開放道路提供的累計單量超過500萬。

市場關注百度AI進展及用例，百度透露，截至2023年12月底，文心一言用戶規模超過1億，三星 、榮耀、汽車之家等企業均與百度達成合作，以三星為例，其最新旗艦手機Galaxy S24系列整合文心大模型多項能力，包括通話、翻譯、智慧摘要等。