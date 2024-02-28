我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

等待PCE通膨報告 道指連跌三日

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

百度去年淨利倍增 AI成為增長新動力

記者葉文義／即時報導
百度去年全年營收和利潤均超市場預期，其中，AI成為百度的增長新動力。(網路照片)
百度去年全年營收和利潤均超市場預期，其中，AI成為百度的增長新動力。(網路照片)

中國網科巨頭百度28日發布2023年第4季度及全年財報，2023年總營收達人民幣1,345.98億元，年增9%；歸屬百度的淨利人民幣203.15億元，年增169％，每股美國存託股收益人民幣55.08元（7.76美元）。

百度去年全年營收和利潤均超市場預期，其中，AI成為百度的增長新動力。

據香港經濟日報報導，百度創辦人、董事長兼執行長李彥宏表示，去年在更新文心大模型與文心一言、重構產品和服務、以及商業化方面取得重大進展。同時，百度核心業務保持韌性和健康發展，未來會繼續堅定對生成式AI及基礎模型的投入。

百度財務長羅戎表示，過去一年，集團持續專注於提升營運效率；2024年將繼續提高營運效率。

智慧駕駛方面，百度的自動叫車服務蘿蔔快跑去年第4季度提供83.9萬次乘車服務，按年增長 49％。截至2024年1月2日，蘿蔔快跑在開放道路提供的累計單量超過500萬。

市場關注百度AI進展及用例，百度透露，截至2023年12月底，文心一言用戶規模超過1億，三星、榮耀、汽車之家等企業均與百度達成合作，以三星為例，其最新旗艦手機Galaxy S24系列整合文心大模型多項能力，包括通話、翻譯、智慧摘要等。

百度 AI 三星

上一則

中國高校開啟今年對台招生 國台辦：可報名423所高校

延伸閱讀

華為攻5.5G 力拚今年商用部署 全球逾300城啟動

華為攻5.5G 力拚今年商用部署 全球逾300城啟動
三星智慧戒指Galaxy Ring曝光 能追蹤睡眠 三色供選擇

三星智慧戒指Galaxy Ring曝光 能追蹤睡眠 三色供選擇
投資OpenAI被盯上 微軟宣布與法新創公司Mistral合推AI

投資OpenAI被盯上 微軟宣布與法新創公司Mistral合推AI
上海招聘會 AI、數據應用最熱

上海招聘會 AI、數據應用最熱

熱門新聞

宗慶後、宗馥莉。（取材自紅星新聞）

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

2024-02-25 18:08
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30
中國全國人大常務會發出公告，指根據代表資格審查委員會提出的報告，接受多名代表的罷免及辭職，當中原國務委員兼外長秦剛辭去人大會代表職務。（美聯社）

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

2024-02-27 04:42
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21

超人氣

更多 >
梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟
登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？

登機證的姓名和真實身分證不同怎麼辦？
紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款

紐約華婦丟手機洩個資 盜賊連開數萬元支票 還從壽險提款
中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸
四生肖3月起財運如虹：屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

四生肖3月起財運如虹：屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由