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中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

中央社╱香港28日電
秦剛去年7月被免去中國外長一職。（路透）
秦剛去年7月被免去中國外長一職。（路透）

北京官方媒體昨天報導，中國前外交部長秦剛已辭去全國人大代表職務，有分析指出，秦剛是主動辭任而非遭「罷免」，反映出他可能「平安著陸」。

中國全國人大常委會第八次會議昨天在北京閉幕，北京官媒報導，秦剛辭去全國人大代表職務，其代表資格終止。與此同時，解放軍中部戰區副司令員李志忠中將等多人被罷免全國人大代表。有香港媒體分析，秦剛是主動辭任而非遭「罷免」，可能「平安著陸」。

2022年底，秦剛接替王毅擔任外交部部長，但幾個月之後，其仕途逆轉。去年6月25日，他與越南、俄羅斯、斯里蘭卡外交官會談後，突然消失在公眾視野。

同年7月底，秦剛被免去外交部長職務。三個月後，他被免除國務委員職務，昨天又辭去全國人大代表職務，至今僅剩中共中央委員職務未被處理。

據報導，昨天共有11人的14屆全國人大代表資格被中止，有的是被罷免，有的是辭職，被罷免者通常屬於「涉嫌嚴重違法違紀」，辭職者則可能只是「涉嫌嚴重違紀」，性質不同。

比如，澳門中聯辦前主任李剛因為涉嫌嚴重違紀被責令辭去第12屆全國人大代表職務，僅受降職處分。

對於秦剛為何被免去外交部長職務，北京官方至今沒有具體說明。

秦剛 罷免 澳門

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