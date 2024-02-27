中外交部：美應停止抹黑 新疆「強迫勞動」是彌天大謊

圖為中國外交部發言人毛寧。（圖／擷取自央視新聞影片）

外媒近日報導，美國國土安全相關部門正在擴大對美國太陽能業者的審查，並要求提供有關供應鏈的訊息。這可能顯示拜登 政府似乎正準備加強執行「與中國強迫勞動」有關的產品禁令。對此，中國外交部回應，所謂新疆 存在「強迫勞動」是個彌天大謊，美方應停止污衊抹黑。

據央視新聞報導，中國外交部27日舉行例行記者會，發言人毛寧於會上回應稱，中方已經多次指出，所謂新疆存在「強迫勞動」完全是個彌天大謊，美方以根本不存在的所謂「新疆強迫勞動」為藉口，實施涉疆惡法，企圖在新疆製造「強迫失業」，嚴重侵犯新疆民眾的基本人權、嚴重違反國際貿易規則、嚴重擾亂國際產供鏈。

毛寧強調，美方應立即停止對中國的汙衊抹黑，並且停止打著人權的幌子干涉中國內政，停止將經貿問題政治化、武器化。

此前，彭博引述兩位知情人士報導指出，美國海關和邊境保護局 (CBP ) 本月稍早向各家公司發出調查問卷，要求企業揭露太陽能模組、太陽能板和其他產品的進口來源。與此之前，進口商只有在CBP扣留貨物進行檢查時，才需要提供這類資訊。

同時，鑑於此，外界對美國政府如何執行一項針對在新疆地區生產或原產於新疆地區的商品禁令感到好奇。而該禁令與維吾爾族遭到強迫勞動有關，並已在2022年6月生效。

據悉，新疆長期以來為太陽能電池原料多晶矽的主要產區。