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中國兩會將登場 分析：國安社穩仍高於刺激經濟

中央社／台北26日電）
圖為人民大會堂。（新華社）
圖為人民大會堂。（新華社）

中國即將在3月召開「兩會」，外界關注提振全年經濟成長率目標的議題，但專家認為，中國決策者仍將社會穩定和國家安全置於經濟持續成長之上。

今年中國全國政協會議及全國人大會議（全國兩會）將先後於3月4日及5日登場，其中中國國務院總理李強將發表任內首份政府工作報告，在經濟復甦緩慢的情形之下，外界關注今年設定的全國經濟成長率目標數字。

德國之聲2月25日報導，今年年初，由於對經濟成長的擔憂，中國股市跌至5年來的最低點，通貨緊縮嚴重到全球金融危機以來從未見過的程度，令人聯想到2015年迫使決策者採取緊急措施的動盪。

2015年夏天，中國爆發股災，當年6月15日至7月8日的17個交易日，上證綜指暴跌32%，期間多次出現罕見的「千股跌停」、「千股停牌（暫停交易）」、「千股漲停」等極端現象。

隨著「兩會」在即，中國領導人正面臨著近10年來最大的壓力，是否推出政策保障經濟長期成長潛力。不過，目前尚無跡象表明「兩會」會提出重大刺激措施或制定宏大的改革計畫。

紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）合夥人萊特（Logan Wright）說，人們普遍低估中國政府目前透過財政政策或銀行信貸成長來刺激經濟所面臨的限制。

萊特說，官方可能不會公布激勵政策，部分原因是中國沒有透過傳統管道維持經濟成長的好辦法。

例如進一步放鬆貨幣政策有可能導致人民幣資產擠兌，而且由於擔心不同發展模式會帶來混亂，決策者似乎仍然將社會穩定和國家安全置於可持續成長之上。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）的中國經濟專家史劍道（Derek Scissors）說，中國被自己選擇的道路困住了，當局現在進行重大轉變等於承認長期以來犯了嚴重錯誤，因此目前不太可能。

報導指出，中國透過人民幣貶值和收緊資本帳戶來防止資金外流，同時向房地產和基礎設施領域投入資源，並且調降利率，但是這些政策彈藥已經耗盡、扭曲或缺損，限制了修復停滯不前經濟的能力以及找到因消費者和投資者信心下降、經濟成長循環所帶來螺旋式下滑的辦法。

全國兩會 國務院 全國政協會議

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