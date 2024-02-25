我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

煙台湧大量「陰莖魚」民眾搶撈傳已多人溺水

封面故事／首次擔任陪審團員 就遇上名案件

煙台湧大量「陰莖魚」民眾信能壯陽搶撈 傳已多人溺水

中國新聞組／即時報導
山東煙台海邊近日出現大量「陰莖魚」，吸引不少民眾前往打撈。（圖／取自齊魯晚報）
山東煙台海邊近日出現大量「陰莖魚」，吸引不少民眾前往打撈。（圖／取自齊魯晚報）

據澎湃新聞與港媒報導，山東煙台海邊近日出現大量「陰莖魚」。因民間相信「陰莖魚」具壯陽功效因此價格不斐，吸引許多當地民眾前往打撈，卻也因此傳出多起溺水事件。

陰莖魚（penis fish）因其形似男性生殖器官而得名，學名為「單環刺螠」是一種海生的螠蟲動物，又稱「海腸」，在中國膠東半島也稱「海雞子」或「海牛子」。

根據百度百科訊息，單環刺螠主要分布於中國大連地區，渤海、黃海等海域也有分布。單環刺螠體壁含豐富的氨基酸和膠原蛋白，體內存在抗凝血肽、纖溶酶等多種生理活性物質，具很高的食用和藥用價值，因此被稱為「裸體海參」。但近年來因過度捕撈和環境汙染，隨著自然資源逐漸枯竭價格也不斷飆升。

煙台當地一名何姓男子表示，22日下午，他聽人說「幸福十三村」海灘有不少海腸，就和朋友帶着裝備趕了過去，沒想到的是，剛下第一網就出事了。「暗流特別大，往前游一米，暗流反而將我們往回『拉』3、4米。」

何姓男子稱，他們向岸邊游了20分鐘後，實在游不動了，多虧熱心市民將他們救上岸。「我只是嗆了幾口海水，到岸邊休息了一陣就恢復了。我朋友比較嚴重，他肺裡進水了，目前還在醫院。」據稱當天有3、4百人一起在這片海域撈海腸，已有多人溺水。

報導稱，煙台有俗語：「每逢大風必有大貨」，造就了煙台海邊「撈海腸」熱潮。直播撈海腸的鮑姓男子表示，這些趕海人，一網下去拖得多的能有2、3百斤，在岸邊收購價1斤（500公克）人民幣50到60元，「利益比較大，風險也非常高。」

百度

上一則

經濟不振售屋者眾 中國屋主轉用短影音自售省錢

延伸閱讀

與孕妻新婚1個月 雲南哈尼族網紅「墨江小宗哥」溺水亡

與孕妻新婚1個月 雲南哈尼族網紅「墨江小宗哥」溺水亡
與孕妻新婚1個月 雲南哈尼族網紅「墨江小宗哥」溺水亡

與孕妻新婚1個月 雲南哈尼族網紅「墨江小宗哥」溺水亡
太驚悚…鄭州1海洋館潛水員溺亡 遊客全程目擊：以為是假人

太驚悚…鄭州1海洋館潛水員溺亡 遊客全程目擊：以為是假人
太驚悚…鄭州1海洋館潛水員溺亡 遊客全程目擊：以為是假人

太驚悚…鄭州1海洋館潛水員溺亡 遊客全程目擊：以為是假人

熱門新聞

中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
（取材自微博）

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

2024-02-22 00:46
正宮推打衣衫不整的兒子女友，父親全力護花還掌摑正宮，兒子忍無可忍與父母扭打。（視頻截圖）

廣州男出軌兒子女友 摑妻被兒痛揍…街頭大戰震碎網友三觀

2024-02-22 07:30

超人氣

更多 >
3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識

3星座3月事業最旺：屬鼠「財運爆發」 他們將得老闆賞識
華裔科學家 發現癌症新療法

華裔科學家 發現癌症新療法
蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務
賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚

賈玲PO「站在山頂」照片回應惡評？ 有人讚帥氣 有人批臉皮厚
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開