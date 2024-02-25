中國已故「布鞋首富」宗慶後 70歲搭機還坐經濟艙

大陸食品大廠娃哈哈創辦人宗慶後25日逝世，宗慶後一生簡樸，甚至有「布鞋首富」之稱。（中新社）

中國最大飲品生產商娃哈哈創辦人、前中國首富宗慶後25日逝世。娃哈哈集團表示，宗慶後於當日10時30分因病醫治無效，享壽79歲。中媒指出，宗慶後人稱「布鞋首富」，70歲後飛行還選擇乘坐經濟艙。

澎湃新聞報導，宗慶後曾於2010年、2012年、2013年三度問鼎福布斯排行榜「中國首富」，但他身上有著改革開放後第一代創業者共同的特質：質樸、低調，並且因時常身穿一身黑衣、腳著人民幣幾十元人民幣的布鞋，因而被稱為「布鞋首富」。據了解，2023年，宗慶後以1000億元財富位居《2023胡潤全球富豪榜》第121位。

報導指出，不只是宗慶後的質樸、低調受眾人所知，2016年12月有網友發文表示在中國高鐵二等車廂偶遇宗慶後，宗慶後當時還與同車廂的小孩玩耍。隨後，娃哈哈集團人士證實，宗慶後當時是從杭州前往義烏出差，因為一等座座位不夠，便和工作人員一同乘坐二等座。

此外，2017年，還有網友在武漢 天河國際機場拍到宗慶後獨自候機。而娃哈哈事後亦表示，「平常坐飛機出行，他都是坐經濟艙，不帶助手，日常生活也省下來」。

事實上，宗慶後在2018年5月回應稱，有人認為有錢了就該坐高級艙位，「但我認為不應該是這樣。」同年，他還表示，自己從小「苦慣了」，坐二等座沒什麼不好，普通百姓認為有錢人就應該怎麼樣，實際上永遠要把自己當一個普通人。

宗慶後治喪委員會25日發出訃告指，宗慶後因病醫治無效，於2024年2月25日10時30分逝世，享年79歲。預定28日上午10時，在杭州娃哈哈集團有限公司下沙基地舉行追思會。