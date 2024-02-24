中國貴州山火延燒半個省 官方：氣候和人為是主因

2月10日至21日，貴州共發生森林火情221起，火點漫延半個省。（取材自微博）

中國貴州發生大規模山火 ，衛星偵察顯示火點一度橫越半個省。貴州省政府通報，2月10日至21日，貴州共發生森林火情221起，目前已全部撲滅，2名救援人員犧牲。貴陽警方已6次通報山火，引發火災的原因均為違規用火導致。央視新聞評論稱，這些火災原本可以避免，火災因天乾物燥和人為引起，目前已逮捕十人。

央視新聞報導，大陸應急管理部風險監測和火災綜合防治司司長對貴州大火解釋，貴州西南部溫度比往年要高2℃到4℃，降水又比往年少了5到8成，而近期雨雪冰凍天氣沒有影響到這個地區，且貴州地表植物茂密，枯枝落葉比較乾燥，極易形成引起火災的一種物候條件。

與此同時，楊旭東指出，春節期間正好是祭祀用火、包括燃放煙花爆竹比較集中的時間段，同時春耕生產，燒稭稈，燒田頭，農事用火的頻繁也是引起火災的一個主要原因。

楊旭東續稱，從主觀上來說，也有人民思想麻痹鬆懈原因，個別地區存在僥倖心理、麻痹思想，沒有做到未雨綢繆、事前防範功課做得不足，防控責任落實不到位，火源防控上還有漏洞，存在盲區和死角。

貴州多地公安部門近日通報，公布山火調查及處置結果，而引發火災的原因，包括隨意丟棄未熄滅的煙頭、在田中燒火土、攜帶香蠟紙燭上墳祭拜等，均為違規用火導致山火。目前，已有10人被警方依法處置。