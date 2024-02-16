「洪荒之力」傅園慧吉林包車遊驚爆遭司機勒索 網：文旅局哭了

傅園慧近日在微博上分享出遊照片。（取材自微博）

以一句「洪荒之力」爆紅的中國游泳好手傅園慧最近在吉林遊玩，不料今天(17日)她在微博 上發文求助，內容稱在長白山包車旅遊時，遭到司機勒索，開到半路時要求加錢，否則不開車。此文一出引發網路熱議，有人表示願意去接她，也有人表示「吉林文旅估計要哭死了」。傅園慧的原貼文不久後就疑似被刪除，並另發新文稱事情已經解決。

傅園慧在微博發文求助。（取材自微博）

不過，傅園慧的這一則17日上午8點59分的微博發文，已經消失，不知道是否她自己刪除。在貼文消失前，她還有在下面留言標記長白山官方帳號，並更新狀況：「現在想把我們留半路高速上！」有網友問她司機不知道妳是誰？她回「不知道 隱藏在芸芸眾生裡面」。

傅園慧在微博發文求助。（取材自微博）

傅園慧求助的消息很快衝上熱搜，許多人開酸稱「就知道撤熱搜，不知道搞好服務嗎？？？？」「這可真是吉林山間特色啊」「文旅局不能裝瞎」「吉林文旅白幹了一年」。近來中國各地掀起跨省旅遊熱潮，許多地方政府的文旅局都拚命在網路上宣傳自家的觀光景點與行程，有的頻繁更新發文，也有的狂拍短影音攬客，競爭激烈。

傅園慧當天10點56分再度發文：「感謝網友們的關心，吉林文旅部門已經第一時間介入，問題已經解決，謝謝大家」。事情快速獲得處理也引起許多網民留言討論：「明星都這樣，普通人瑟瑟發抖，哪裡敢去哦」「有人說『報警就可以，沒必要鬧這麼大』，我說：『報警只解決一件，明星發微博可以解決萬萬件』」「不知道如果是普通人遇到這種情況需要多久才能得到妥善解決...」

傅園慧發文說事情獲得解決。（取材自微博）

傅園慧曾出戰2016年巴西 里約奧運 ，在女子100公尺仰式準決賽後，她受訪時得知自己的成績時表示：「58秒95？我以為是59秒！我有這麼快？我很滿意！」當記者問她是否有保留實力時，她接著回答道：「沒有保留，我已經……我已經……用了洪荒之力了！」這一段純真直率的發言讓她在網路上爆紅。

讓傅園慧爆紅的「洪荒之力」訪問。（取材自新華網）

傅園慧目前仍在泳壇中拚搏，曾因傷淡出賽場的她在去年復出。期間她也曾參加不少綜藝節目，被網友稱為「一個被游泳事業耽誤了前程的段子手」。